Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в обстрелах

Ереван. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны Армении сообщает об обстреле своих позиций со стороны ВС Азербайджана.

"27 ноября, с 21:00 до 23:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы", - сообщили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что с армянской стороны потерь нет, по состоянию на 08:00 28 ноября ситуация на передовой относительно стабильная.

В свою очередь минис терство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в ночь на понедельник позиций азербайджанской армии со стороны вооруженных сил Армении на границе двух государств.

"27 ноября с 17:10 до 01:25 28 ноября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Ашагы Шорджа и Гараиман Басаркечарского района, Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кельбаджарского района, Астаф Дашкесанского района и Агдам Товузского района (на границе Азербайджана и Армении - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, с 19:35 27 ноября до 08:10 28 ноября члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Шушинском, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдамском направлениях.