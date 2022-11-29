В Канаде объяснили, почему Киев должен сесть за стол переговоров

Toronto Star: в Канаде призвали завершить конфликт на Украине путем переговоров

Конфликт на Украине закончится тогда, когда обе стороны решат сесть за стол переговоров, пишет Toronto Star. Однако ни у Киева, ни у Москвы нет стимула идти на это. Члены НАТО должны найти способ завершить конфликт, считает автор статьи.

Только вывод сторон о том, что мир даст им больше, чем военные действия.

Томас Уолком (Thomas Walkom)

Для большинства стран мира новость об урегулировании конфликта путем переговоров была бы очень приятна. Но такая договоренность может не удовлетворить двух главных участников этого противостояния.

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной закончится только тогда, когда обе стороны придут к выводу, что продолжение боевых действий ничего им не даст. Все просто. И все сложно.

Украина наотрез отказывается от переговоров о мире с Москвой. Она говорит, что конфликт закончится лишь тогда, когда российские войска полностью покинут территорию страны, включая Крым, официальной присоединенный к России в 2014 году.

Москва, со своей стороны, в большей степени готова к проведению мирных переговоров, но она иначе оценивает детали такой сделки. Крым является для нее камнем преткновения, равно как и Донбасс, где живет большое количество русскоязычного населения.

Ни у одной из сторон нет особых стимулов для ведения переговоров о мире. После нескольких фальстартов Россия остановилась на стратегии разрушения крупных объектов украинской инфраструктуры.

Ее зенитно-ракетные комплексы поливают огнем украинские цели. Ее армады беспилотников защищают эти комплексы от украинских контрударов.

Российская стратегия уничтожения украинской электросети жестока, но эффективна.

Между тем, украинцы приняли на вооружение иную, но не менее эффективную стратегию. Они подавляют противника современными ракетами, которые им поставляют члены НАТО, прежде всего США. Затем их высокоэффективные сухопутные войска освобождают занятые русскими территории.

Мирные переговоры? Какой в них смысл, говорят украинцы. По их меркам, они побеждают в этом конфликте.

Но на самом деле, ни одна из сторон не может быть уверена в победе. Как сообщает New York Times, несмотря на победы Киева, Россия все еще контролирует пятую часть украинской территории.

Но она не побеждает. Она теряет территории в Донбассе. Над ней берут верх украинские войска, которые лучше подготовлены, и у которых выше боевой дух.

Что в таком случае даст возможность выйти из этого тупика? По мнению украинского президента Владимира Зеленского, дополнительная военная помощь. Если Киев лучше вооружить, утверждает политик, он может разгромить Москву.

Поэтому Украина обеими руками за более активное участие НАТО. Сам альянс не хочет делать ничего, что может создать опасность ядерной войны с Россией. Но Украина более чем готова идти на риск. НАТО хочет закончить этот конфликт, а Киев хочет его выиграть.

Но есть очень веские причины прекратить боевые действия, даже если Украину это не вполне удовлетворит. Во-первых, прекратятся ракетные удары. Будут спасены людские жизни, будет положен конец варварским разрушениям с обеих сторон. Во-вторых, будет положен конец игре нервов вокруг крупнейшей на Украине атомной электростанции, которая чревата ядерной катастрофой. Любые шаги, которые прекратят это безумие, надо всячески приветствовать.

Короче говоря, урегулирование путем переговоров может не удовлетворить главных участников конфликта. Они могут захотеть повоевать еще чуть дольше.

Но для всех остальных такое урегулирование стало бы хорошей новостью. Канада и другие члены НАТО всеми силами поддерживают одну сторону в этом конфликте. Но нам лучше приложить максимум усилий для поиска выхода из этого вооруженного противостояния.