Rheinmetall поставляет отремонтированные БМП "Мардер 1A3" ВС Греции

ЦАМТО, 28 ноября. Немецкая компания Rheinmetall 23 ноября объявила, что в рамках поручения правительства Германии осуществляет поставку прошедших ремонт боевых машин пехоты "Мардер 1A3" в Грецию.

Поставка осуществляется в рамках реализуемой правительством Германии программы обмена ВиВТ "Ringtausch", согласно которой страны-члены НАТО предоставляют Украине тяжелую технику советского производства в обмен на западные образцы.

Первые БМП "Мардер 1A3" были представлены Вооруженными силами Греции 28 октября 2022 года в ходе парада по случаю национального праздника в Салониках.

В обмен на "Мардер-1A3" ВС Греции передают боевые машины пехоты советской разработки и другую военную технику Вооруженным силам Украины. В дополнение к поставке БМП, Бундесвер и Rheinmetall предоставят Греции комплект 20-мм боеприпасов, интегрированный пакет услуг, включая обучение, и пакет запасных частей. Поставки должны быть завершены к концу 2023 года.

Поставляемые "Мардер-1A3" представляют собой прошедшие капитальный ремонт БМП из числа находящихся на хранении ВС Германии. Ремонт машин был выполнен, начиная с весны 2022 года, на предприятии Rheinmetall Landsysteme GmbH в Унтерлюсе за счет компании. Таким образом, БМП готовы к боевому применению. Первые бронемашины были загружены для отправки в Грецию 11 октября.

Как сообщал ЦАМТО, поставка "Мардер-1A3" в обмен на передачу БМП-1А1 Украине осуществляется в рамках подписанного в сентябре министром национальной обороны Греции Никосом Панайотопулосом и его коллегой из Германии Кристин Ламбрехт меморандума о взаимопонимании. Предварительно поставку с целью оказания поддержки ВС Украины согласовали в июне 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

Первоначально предусмотрена передача ВСУ 40 БМП-1А1 из состава ВС Греции в обмен на поставку 40 БМП "Мардер" из Германии. По условиям меморандума, Германия также оплачивает расходы на транспортировку "Мардер" в Грецию.

БМП "Мардер-1A3" отличается от базовой версии наличием ПУ MELLS для пуска ПТУР семейства "Спайк", новым прицелом Spectus компании Hensoldt, более мощной силовой установкой, гусеницами и системой пожаротушения от БМП "Пума".

"Мардер-1A3" оснащена двухместной башней, в которой командир размещен справа, а наводчик слева. Башня вооружена 20-мм автоматической пушкой Rh202 компании Rheinmetall и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом MG3 и оснащена двумя трехтрубными 76-мм ПУ дымовых гранат. Механик-водитель размещен в передней части корпуса с левой стороны. В десантном отделении могут разместиться шесть пехотинцев.

Цельносварной стальной корпус "Мардер" обеспечивает защиту экипажа от огня стрелкового оружия и осколков снарядов, а передняя часть машины – защиту от 20-мм подкалиберных бронебойный боеприпасов (APDS). "Мардер-1A3" оснащается новым пакетом брони, обеспечивающим защиту от 30-мм боеприпасов.