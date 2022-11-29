Минобороны показало работу РЛС "Зоопарк" в зоне спецоперации

Минобороны показало работу РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне спецоперации

МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Расчет одной из радиолокационных станций контрбатарейной борьбы "Зоопарк" в зоне специальной военной операции выявляет до четырех позиций артиллерии противника за день, следует из видео Минобороны России.

На кадрах – выход машин комплекса "Зоопарк" на позиции, развертывание и подготовка к работе, а также передача координат обнаруженных вражеских позиций.

"Работает, засекает снаряд в полете, "провожает" его несколько секунд и точное местоположение дает по траектории снаряда. Машины 3-4 в день засекаем, в основном минометы, РСЗО, гаубицы редко бывают, РСЗО почаще", - рассказал Никита, командир отделения радиолокационного комплекса "Зоопарк".

РЛС "Зоопарк" предназначен для разведки артиллерийских позиций противника и контроля стрельб, расчета траекторий снарядов и ракет, корректировки огня дружественных огневых средств, слежения за воздушным пространством.

"Высокая производительность РЛС позволяет определить координаты всех огневых средств противника даже при массированном артиллерийском обстреле, дать распределенные целеуказания и уничтожить эти средства до покидания ими позиции стрельбы", - уточнили в Минобороны.