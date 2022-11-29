Reuters: США рассматривают предложение Boeing поставить Киеву снаряды для ударов по России

Речь идет о вооружении, оставшемся после американской операции в Афганистане

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Пентагон рассматривает предложение американской корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования, которые подходят для имеющихся у Киева средств доставки, для нанесения ударов по России. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

По словам Тома Карако, одного из руководителей вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, "речь идет о большом количестве по низкой цене". После окончания операции США в Афганистане "осталось много снарядов". Они могут быть использованы на Украине, когда "запасы вооружения снижаются". Такие снаряды позволят Киеву "нанести удары в тыл России".

Данные снаряды могут быть доставлены на Украину, по данным Reuters, уже весной 2023 года. Их разработка и производство начались в 2019 году концерном Boeing совместно со шведской аэрокосмической компанией Saab AB.