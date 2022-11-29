СМИ Японии: В Токио рассматривают возможность закупки крылатых ракет Tomahawk

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В Токио серьезно рассматривают возможность закупки у Соединенных Штатов крылатых ракет Tomahawk. Данный вопрос обсуждается на правительственном уровне.

Об этом сообщают телерадиокомпания NHK и некоторые другие СМИ Японии.

Такая закупка вооружения обсуждается в связи с тем, что японская оборонная промышленность не сможет предоставить отечественным Силам самообороны крылатые ракеты дальнего радиуса действия в условиях резкого усиления внешних угроз со стороны Северной Кореи и Китая.

Сейчас Министерство обороны Японии занимается расширением максимального радиуса действия находящихся в распоряжении сухопутных сил этой страны ракет класса «земля-корабль» SSM Type 12. Сейчас он составляет 200 километров, но планируется увеличить его до 1200. Но их можно будет развернуть не ранее 2026 года, что, как считают в Токио, является слишком запоздалой реакцией на угрозы со стороны Пекина и Пхеньяна.

В дальнейшем предполагается установка модернизированных Type 12 на наземные, морские и воздушные платформы. А по информации японской газеты Yomiuri Shimbun, в списке платформ для данного вооружения есть и подводные лодки.

И хотя дальность этих ракет будет увеличена, их первоначальное назначение – атаковать корабли – не изменится. А предполагаемое появление у Сил самообороны Японии крылатых ракет наземного базирования Tomahawk может означать, что теперь в Токио стали серьезно относиться к возможности контратаковать базы и другие объекты противника за рубежом в случае нанесения им удара по японской территории.

Максимальная дальность действия ракеты «Томагавк» версии Block IV превышает 1600 километров. При этом ее можно в процессе полета перенаправить на другую цель.