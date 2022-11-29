В США рассказали о канале связи с Россией для управления ядерными рисками

Временная поверенная в делах США Руд: у США и РФ есть канал связи для управления рисками
МОСКВА, 28 ноября/ Радио Sputnik. У США и России есть каналы связи для управления рисками, особенно ядерными, заявила временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд.
Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре.
В случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи, отметила собеседница агентства.
Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что стороны обсудили положение задержанных американских граждан и ядерные риски. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, инициатором контакта выступил Вашингтон.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Нарышкин призвал не допустить передачи Украине ядерного оружия.
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