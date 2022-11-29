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РИА Новости

В США рассказали о канале связи с Россией для управления ядерными рисками

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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Временная поверенная в делах США Руд: у США и РФ есть канал связи для управления рисками

МОСКВА, 28 ноября/ Радио Sputnik. У США и России есть каналы связи для управления рисками, особенно ядерными, заявила временная поверенная в делах США в РФ Элизабет Руд.

Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, по данным СМИ, прошла 14 ноября в Анкаре.

"У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал", – цитирует РИА Новости Руд.

В случае необходимости Москва и Вашингтон могут вновь задействовать этот канал связи, отметила собеседница агентства.

"Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано", – уточнила она.

Американские СМИ со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщали, что стороны обсудили положение задержанных американских граждан и ядерные риски. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, инициатором контакта выступил Вашингтон.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Нарышкин призвал не допустить передачи Украине ядерного оружия.

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Нарышкин Сергей
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