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ТАСС

Guardian: Украина может лишиться поддержки ЕС и США из-за нарастающих проблем Запада

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Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Колумнист газеты Саймон Тисдалл сообщил "об огромном гуманитарном и миграционном кризисе, который бросит вызов каждой стране ЕС"

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Украина может лишиться текущей поддержки со стороны Евросоюза и США из-за текущих проблем, надвигающихся на страны Запада. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдалл в своей авторской колонке.

Колумнист британского издания сообщил "об огромном гуманитарном и миграционном кризисе, который бросит вызов каждой стране ЕС". Как подчеркнул Тисдалл, поддержка Киева со стороны европейских государств "может пошатнуться" по мере накопления проблем, связанных с украинским конфликтом. Обозреватель также допустил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона может быть урезана в январе, после начала работы Конгресса США в новом составе.

Тисдалл упомянул нехватку запасов противовоздушных ракет, которые западные страны могут поставить украинским вооруженным силам. Он также сообщил о росте числа сторонников "партии мира" среди европейцев. В частности, по приведенным журналистом данным, 60% жителей Германии выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса. Обозреватель The Guardian отмечает, что ультраправые силы в ФРГ и Италии высказывают критику издержек своих стран, понесенных из-за конфликта на Украине. Британский журналист также привел пример протестов противников противостояния с Россией в странах Центральной Европы в качестве иллюстрации усталости европейцев от украинского кризиса. 

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Страны
Великобритания
Германия
Италия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
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