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РИА Новости

ВКС получили новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

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Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.
Источник изображения: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

Ульяновский авиазавод передал Минобороны новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Ульяновский авиазавод ПАО "Ил" - "Авиастар" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") передал Минобороны России очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный по гособоронзаказу, сообщили в понедельник в "Ростехе".

"Мы ведем регулярные поставки авиационной техники в интересах Минобороны. В этом году в войска уже переданы партии истребителей Су-30СМ2 и Су-35С, фронтовых бомбардировщиков Су-34, учебно-боевых самолетов Як-130, а сегодня российская армия получила очередной серийный военный транспортник Ил-76МД-90А. Эта машина - глубокое развитие легендарного советского Ил-76", - сказал директор "Ростеха" Сергей Чемезов, слова которого приводят в госкорпорации.

Он напомнил, что модернизированный транспортник получил новый двигатель, усовершенствованное крыло, "стеклянную кабину", у машины увеличена дальность полета и грузоподъемность.

По словам Чемезова, "Ростех" планомерно наращивает производство этих машин для российского военного ведомства, "следующий транспортник находится в высокой степени готовности".

В "Ростехе" уточнили, что для наращивания объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор и собственное обучение специалистов.

"В настоящее время уже принято более 1000 человек, из которых 80% - ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует прирасти более чем на 1100 производственных рабочих", - добавили в корпорации.

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Продукция
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