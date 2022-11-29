"Авиастар" передал Минобороны РФ военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А

В цехах в различной степени готовности находятся несколько воздушных судов, которые планируется сдать в 2023 году, сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" - передал Минобороны РФ тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в понедельник.

"Филиал ПАО "Ил" - "Авиастар" изготовил и передал очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в интересах Министерства обороны РФ", - отмечается в сообщении.

"Поставка новых транспортных самолетов - наш вклад в обеспечение потребностей ВТА (военно-транспортной авиации - прим. ТАСС) и укрепления обороноспособности страны. Сегодня в поточной линии сборки находится очередной Ил-76МД-90А. На заводе уже создается производственный задел на будущий год. В цехах в различной степени готовности находятся несколько воздушных судов, которые планируется сдать в 2023 году", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Для выполнения задач по наращиванию объемов производства ульяновский авиазавод продолжает набор основных производственных рабочих и ведет собственное обучение по наиболее востребованным профессиям. В настоящее время уже принято более 1 000 человек, из которых 80% - ученики по рабочим специальностям. В 2023 году завод планирует увеличить штат более чем на 1 100 производственных рабочих.