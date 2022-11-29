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Модель SSJ-New с российскими двигателями испытали

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Фюзеляж SSJ-New
Фюзеляж SSJ-New отправляется из сборочного цеха в Комсомольске-на-Амуре на ресурсные испытания в подмосковный ЦАГИ в июле 2022 г.
Источник изображения: ОАК

Модель ближнемагистрального пассажирского самолета SSJ-New с гондолами двигателя ПД-8 отечественной разработки испытали в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Жуковского. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Ученые изучили аэродинамические характеристики модели самолета с гондолами российского двигателя, которым планируют заменить российско-французские SaM-146. Также целью экспериментов стало определение оптимальных углов установки вихрегенераторов на мотогондолах двигателей.

Испытания модели проводили в трансзвуковой трубе ЦАГИ на крейсерских режимах полета при числах Маха 0,75-0,82. Также была проведена визуализация обтекания, которая показала отсутствие неблагоприятных эффектов в зоне установки гондолы двигателя ПД-8.

«Это важный этап на пути к летным испытаниям самолета SSJ-New, которые мы рассчитываем начать уже в следующем году. Высокие аэродинамические свойства SSJ-New с российским двигателем подтверждены, и после испытаний опытного образца двигателя на летающей лаборатории Ил-76 мы готовы будем совместно с коллегами из ОДК начать работы по интеграции новой силовой установки на самолет», — сказал заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации по гражданской авиации генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

В рамках следующего этапа работ, который пройдет весной 2023 года, специалисты ЦАГИ проведут экспериментальные исследования для подтверждения расчетных результатов по улучшению аэродинамических характеристик механизации крыла и оценке влияния числа Рейнольдса.

В октябре заместитель генерального директора генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин сообщил, что корпорация создала три опытных экземпляра двигателя ПД-8.

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  • В новости упоминаются
Продукция
SaM-146
Ил-76
Компании
ОАК
ОДК УК
Ростех
ЦАГИ
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