Появилось первое подтверждение применения ВСУ американских буксируемых 105-мм гаубиц М101

Источник изображения: topwar.ru

Украинские артиллеристы получили на вооружение партию американских буксируемых 105-мм гаубиц М101 времен Второй мировой войны, в Сети появились первые кадры применения этих орудий на одном из участков линии соприкосновения.

ВСУ начали применять гаубицы 105 mm Howitzer M101, переданные Украине Литвой в сентябре этого года. Появившееся на украинских и российских ресурсах видео со стрельбой из данных гаубиц является первым официальным подтверждением использования данных орудий в боевых действиях. Это признают и на украинских пабликах. На каком участке фронта применялись данные гаубицы, информации нет.

О том, что украинская армия получит на вооружение американскую буксируемую гаубицу калибра 105 мм времен Второй мировой войны, стало известно в сентябре, после того, как Литва объявила о передаче Киеву партии этих артиллерийских систем, находящихся на длительном хранении в арсеналах литовского Минобороны.

Какое именно количество орудий получила Украина неизвестно, данные гаубицы Литва когда-то получила от Дании, всего было передано 72 орудия, из них 18 на запчасти. По последним данным, на складах литовской армии могло находиться примерно 50 орудий. Перед передачей их обновили, покрасили и даже запаковали в промасленную бумагу, придав вид абсолютно новых. Вместе с орудиями было передано какое-то количество снарядов калибра 105-мм для этих гаубиц.

105 mm Howitzer M101 — американская гаубица периода Второй мировой войны, серийно выпускалась с 1941 года, состояла или до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира. Калибр - 105 мм, расчет 8 человек, дальность стрельбы - 11 тысяч метров, темп - 4-5 выстрелов в минуту, масса - 2260 кг.