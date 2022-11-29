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Военное обозрение

Британское издание: Генштаб ВСУ разработал военную операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году

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Источник изображения: topwar.ru

Украина не оставила планов "возвращения" Крыма, в Генштабе ВСУ был разработан план по силовому захвату полуострова украинской армией. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на экс-командующего воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

Украинский генерал подтвердил, что в Генштабе ВСУ была разработана специальная военная операция по захвату Крыма, она готовилась к 2023 году. Какие-либо подробности Забродский представить отказался, также не назвал сроков проведения данной операции, но добавил, что для реализации плана необходимо было "выиграть много сражений". То есть украинская армия должна была одержать ряд побед и выйти на границы Крыма, чтобы приступить к его захвату.

Однако на сегодняшний день реализовать данный замысел у Киева не вышло. Как пишет британский журнал, на Западе с опаской относятся к различным планам Киева в отношении полуострова, так как считают, что это может привести к эскалации конфликта. По мнению западных экспертов и аналитиков, Россия воспринимает Крым как неотделимую часть своей территории и может реализовать ядерный сценарий при попытке его захватить.

Зеленский в последне время очень много говорил о Крыме и о планах его захватить, реализовав силовой вариант. Но, по данным The Economist, поддержки в этом вопросе от своих западных спонсоров не получил все по той же причине. В то же время не все на Западе верят в то, что ВСУ способна победить российскую армию в данном конфликте. Естественно, что локальные успехи у Киева есть, на сегодняшний день режим Зеленского сумел реализовать несколько задумок, воспользовавшись численным перевесом, как это было в Харьковской области, где на одного российского солдата приходилось до десяти всушников.

На данный момент Россия нарастила силы, введя в зону СВО дополнительные резервы, тем самым лишив ВСУ единственного преимущества в численности. Так что операция ВСУ по "захвату" Крыма снова откладывается.

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Великобритания
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