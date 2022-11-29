Сухопутные войска Бразилии намерены закупить БМТВ "Центауро-2"

ЦАМТО, 28 ноября. Командование СВ Бразилии выбрало предложенную консорциумом Iveco-Oto Melara (CIO – Consorcio Iveco-Oto Melara) БМТВ "Центауро-2" победителем тендера на поставку БРМ с колесной формулой 8x8.

Представленная сформированным Iveco Defense Vehicles (IDV) и Leonardo консорциумом CIO бронемашина выполнена в той же конфигурации, которая поступила на вооружение СВ Италии. БМТВ (боевая машина с тяжелым вооружением) боевой массой около 30 т оснащена башней Hitfact Mk.2 группы Leonardo, вооруженной 120-мм пушкой L45.

Таким образом, итальянская бронемашина опередила ББМ LAV-700 AG компании General Dynamics Land Systems, занявшую второе место, и ST1-BR китайской корпорации NORINCO, оставшуюся на третьем.

Контракт предусматривает закупку не менее 98 ед. БМТВ "Центауро-2", 120-мм боеприпасов, цифровых систем управления огнем, средств связи, систем боевого управления C2, средств пассивной и активной защиты. Соглашение включает опционы, в случае реализации которых количество заказанных бронемашин может возрасти до 221 ед.

Преимуществом "Центауро-2" является то, что она изначально специально разработана для применения тяжелого вооружения, а не представляет собой адаптированную версию бронетранспортера. Кроме того, Iveco уже достаточно давно тесно сотрудничает с СВ Бразилии в рамках программы поставки ББМ "Гуарани" с колесной формулой 6x6.

Согласно данным журнала Tecnologнa & Defesa, у "Центауро-2" и "Гуарани" около 28,5% общих компонентов. Это позволит снизить затраты на логистику, увеличить спрос на эти детали, стимулируя национальную промышленность к их производству. Кроме того, Iveco предложила увеличить свое промышленное присутствие в Бразилии, добавив к заводу в Минас-Жерайс, где производятся ББМ "Гуарани", предприятие на юге страны, которое будет обеспечивать поддержку БРМ с колесной формулой 8х8.

Со своей стороны, группа Leonardo предложила Бразилии построить завод по производству башен Hitfact Mk.2 для БМТВ "Центауро-2". Предполагается, что на первом этапе в Бразилии будет выполняться сборка башни из произведенных в Италии компонентов, а в перспективе планируется наладить производство части комплектующих в стране.

БМТВ "Центауро-2" оборудована турбодизельным двигателем IVECO Vector 8V Euro III мощностью 720 л.с., 8-скоростной автоматической трансмиссией, может развивать скорость 105 км/ч, запас хода – 800 км. Компьютеризированная система управления огнем разработки группы Leonardo включает стабилизированные дневные / тепловизионные прицелы для командира и наводчика (включая безопасный для глаз лазерный дальномер).

В зависимости от потребностей заказчика башня Hitfact Mk.2 может быть выполнена в двух- или трехместной конфигурации, вооружена 120/45-мм или 105/52 мм гладкоствольной пушкой с полуавтоматической системой заряжания, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, установленный на крыше ДУМВ.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года командование Сухопутных войск Бразилии опубликовало запрос о предложениях на поставку бронированных разведывательных машин с колесной формулой 8x8 (VBC Cav-MSR 8х8).

Целью программы является замена части бронированных разведывательных машин EE-9 "Каскавел", вооруженных 90-мм пушкой. Первоначально планируется закупка 98 бронемашин, но это число может вырасти до 221 ед. при наличии финансовых ресурсов.

По имеющейся информации, в число претендентов входили израильская Elbit Systems совместно с дочерней компанией Ares, индийская Tata Advanced System, консорциум CIO, General Dynamics Land Systems Canada и китайская NORINCO. В октябре число претендентов было сокращено до трех: CIO с БМТВ "Центауро-2", General Dynamics Land Systems Canada с LAV-700 и китайской NORINCO с ST1-BR.

Как предполагается, подписание контракта на поставку двух испытательных машин состоится до 5 декабря 2022 года. Ожидается, что они будут поставлены в январе 2023 года.

Офсетные соглашения должны покрыть 100% стоимости продажи. Также планируется поставить полный комплект тренажеров, которые будут использоваться для обучения личного состава.