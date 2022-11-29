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ТАСС

Ракетный комплекс Crotale: повлияет ли "Гремучая змея" из Франции на ход спецоперации?

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ЗРК Crotale NG
ЗРК Crotale NG на Парижском авиасалоне, 2007 год.
Источник изображения: wikimedia.org

ТАСС — о новых поставках западного вооружения Украине

Франция передала Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Crotale ("Кроталь", в переводе с фр. — "гремучая змея"). Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Journal du Dimanche. Глава французского военного ведомства объявил о возможной передаче ЗРК еще в октябре, давая интервью газете Le Parisien, отметив, что Франция должна заменить данные комплексы на более современные ЗРК Mamba ("Мамба" — французское обозначение комплекса SAMP/T) в своих вооруженных силах.

ТАСС собрал информацию о возможностях ЗРК Crotale, его российских аналогах, а также комментарии экспертов о влиянии новинки на ход боевых действий на Украине.


Возможности комплекса

По данным из открытых источников, Crotale — всесуточный всепогодный ЗРК малой дальности, предназначенный для защиты от летательных аппаратов, крылатых и тактических ракет. Он разработан французской компанией Thomson-CSF, ныне — Thales ("Талес"), его производство началось в 1964 году. С тех пор, по информации Thales, было выпущено около 600 пусковых установок разных модификаций и 6 000 ракет к ним. Лекорню в интервью не назвал тип переданных Украине комплексов, но в СМИ высказывается мнение, что это вариант Crotale NG (Next Generation — "новое поколение"). Crotale NG производился с 1990 года, экспортировался в ряд стран, устанавливался на колесные и гусеничные машины, выпускался в морском варианте для противовоздушной обороны (ПВО) кораблей. 

Пусковая установка состоит из радиолокационной станции (РЛС) обнаружения целей с фазированной антенной решеткой, РЛС сопровождения целей, оптико-электронной станции, восьми боеготовых зенитных управляемых ракет в пусковых контейнерах, а также аппаратуры управления на единой платформе. В состав комплекса входят две пусковые установки и командный пункт.

Радар обнаружения способен, по открытым данным, засекать цели на расстоянии до 20 км и высоте до 5 км. С помощью тепловизора комплекс может обнаруживать цели на дистанции до 19 км, по телевизионному каналу — до 15 км. Crotale NG имеет высокую степень автоматизации — например, самостоятельно выбирает, какой из каналов оптимален для сопровождения летательного аппарата. Время от обнаружения цели до стрельбы по нему — 6 с. Пусковая установка Crotale NG способна одновременно обстреливать только одну цель. 

В комплексе применяется зенитная управляемая ракета (ЗУР) VT1 с радиокомандным наведением на цель. Согласно данным производителя, наиболее современный вариант данной ЗУР может перехватывать цели на расстоянии свыше 11 км и высоте до 9 км. Стартовая масса ракеты — 76 кг, осколочно-фугасная боевая часть с бесконтактным взрывателем весит 13 кг, ЗУР может развивать скорость свыше 3,5 Маха и поражать высокоманевренные цели с перегрузками до 35 G на дистанции в 8 км. Отмечается высокая устойчивость ракеты к радиоэлектронным помехам.


Российский ЗРК "Тор": один в поле — воин

Наиболее близким по характеристикам к Crotale NG российским зенитным ракетным комплексом является семейство ЗРК малой дальности "Тор". Он разработан и производится Ижевским электромеханическим заводом "Купол" (в составе концерна ВКО "Алмаз-Антей"), предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, а также более крупных аэродинамических целей и беспилотных летательных аппаратов, в том числе объединенных в рой. 

Боевые машины семейства автономны, содержат РЛС обнаружения целей, РЛС сопровождения и 16 зенитных ракет с вертикальным стартом. ЗРК способен автоматизированно контролировать воздушное пространство и самостоятельно сбивать все цели, в том числе со сниженной радиолокационной заметностью, не опознанные системой "свой — чужой". Дальность поражения целей — до 15 км по дальности и до 12 — по высоте. Одна из последних модификаций комплекса — ЗРК "Тор-М2" — способна обнаруживать и сопровождать более 40 целей, одновременно обстреливая до четырех из них, последовательно выпуская четыре ракеты. 

В 2021 году генеральный директор "Купола" Фанил Зиятдинов рассказывал ТАСС, что модификация "Тор-Э2" может быть сопряжена с нижестоящими средствами ПВО — ЗРК, зенитной артиллерией ближнего действия и переносными зенитными ракетными комплексами — посредством модернизированного в 2020 году комплекта средств связи. Также Зиятдинов отмечал, что для "Тора" разрабатываются недорогие малогабаритные ракеты ближнего действия для поражения малых БЛА.

"Тор" может быть смонтирован на колесном, гусеничном шасси с противопульным и противоосколочным бронированием. "Тор-М2КМ" выполнен в виде автономного модуля, который может быть использован даже как средство корабельной ПВО — в 2016 году этот комплекс, закрепленный на вертолетной площадке фрегата "Адмирал Григорович" проекта 11356Р, успешно сбил имитаторы ракет. Существует арктический вариант "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.


ЗРК "ТОР-М2ДТ".
Источник: Минобороны РФ

В настоящее время различные модификации комплексов "Тор" успешно используются в ходе спецоперации ВС РФ на Украине, поражая широкий спектр целей — от ракет противника до ударных беспилотников Bayraktar TB-2 ("Байрактар-ТБ2") турецкого производства. Так, 24 ноября военное ведомство показало кадры, как "Тор-М2У" уничтожил достаточно крупные украинские разведывательные БЛА.


"Сосна": недорого собьет

Другой российский ЗРК малой дальности — "Сосна". Он был впервые продемонстрирован на международном форуме "Армия-2018" на базе гусеничной бронемашины МТ-ЛБ. Боевой модуль "Сосны" может устанавливаться на другой технике с грузоподъемностью до 3,5 т — например, показывались варианты на основе БМП-3, БМД-4М и БТР-82А. 


Универсальный автоматический комплекс ЗРК "Сосна".
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

"Сосна" обнаруживает цели с помощью оптико-электронной станции с тепловизором и поражает их двухступенчатыми ракетами с лазерной системой наведения. Отсутствие РЛС позволяет "Сосне" избежать поражения противорадиолокационными ракетами типа HARM ("Харм"), к тому же наведение по лазерному лучу упрощает конструкцию зенитной ракеты и снижает ее стоимость. Дальность поражения целей — до 10 км, высота — до 5 км. 

ЗРК несет 12 зенитных ракет, причем небольшая масса боеприпасов в транспортно-пусковых контейнерах (42 кг) позволяет перезаряжать комплекс силами экипажа, без транспортно-заряжающей машины, в течение 10 минут. При этом второй комплект ракет может размещаться в десантном отделении бронемашины. Кроме традиционных воздушных целей различных типов "Сосна" может поражать легкобронированную технику. Как и "Тор", "Сосна" способна вести огонь в движении на скорости до 35 км/ч.


Влияние Crotale на спецоперацию

Российские военные эксперты выражают сомнение, что поставки Украине очередной системы ПВО смогут защитить страну от российских ударов высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры или существенно повлияют на ход боевых действий. 

"Это аналог нашего "Тора". Только "Тор" более совершенный. Кстати, система наведения у Crotale тоже командная, как у "Тора". Комплекс ["Тор"] воюет уже давно и имеет высокую точность поражения — вплоть до прямого попадания ракеты в цель, и "Тор" может стрелять в движении, Crotale на это не способен. В 2020 году был налет дронов на саудовское предприятие, и ни [американские ЗРК] Patriot не сработали, ни Crotale. Crotale должны были сработать на 100%, тем более что Франция дорабатывала их специально для Саудовской Аравии", — высказал мнение Юрий Кнутов, военный эксперт и историк, директор музея ПВО, в интервью газете "Известия". 


ЗРК Patriot.
Источник: http://www.globallookpress.com/

По данным из открытых источников, Эр-Рияд является одним из крупнейших эксплуатантов ЗРК Crotale — они есть у сухопутных сил страны, у ПВО военно-воздушных сил и на боевых кораблях.

Эксперт считает, что эффективность этого французского ЗРК будет недостаточной для поражения БЛА и крылатых ракет. "Эти комплексы создавались [для стрельбы] по целям, которые изготовлены полностью из алюминия и имеют металлический корпус и высокоотражающую поверхность. Сейчас все современные цели изготавливаются из композитных материалов, они малозаметны. Даже существенные доработки вряд ли помогут", — сказал Кнутов.


Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" во время учений "Гром-2019".
Источник: Министерство обороны РФ

Такого же мнения придерживается военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов. "Собьет ли она (система Crotale — прим. ТАСС) нашу крылатую ракету "Калибр" — есть большие сомнения, что она вообще способна это сделать", — сказал он, напомнив, что неизвестно, какую именно модификацию ЗРК собирается "подарить" Украине Франция. "Пока те поставки, которые мы видим из европейских стран, стран НАТО, — там страшный микс. Поставляют как новейшие системы вооружения, так и очень старые, 1950-х годов. <...> Если это Crotale, который идет с производства, то это серьезная штука, нельзя преуменьшать его значения. А если это идет из старых армейских запасов, тогда ничего они с помощью этой системы сделать не смогут практически, она уже сильно устаревшая", — полагает Карнозов.  

Также он обратил внимание, что комплексы ПВО, поставленные Киеву, не объединены в единую систему управления. "Очень важно иметь так называемую АСУ ПВО — автоматизированную систему управления этими средствами противовоздушной обороны. На Украине они есть, но они старые, еще советского образца. О каких-либо их модернизациях или поступлении новых не сообщалось", — сказал Карнозов. "Это очень серьезно сказывается на боеспособности ПВО страны. В этом смысле Crotale практически ничего не даст", — добавил военный эксперт.


Подготовили Виктор Бодров, Георгий Султанов

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