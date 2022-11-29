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ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» уничтожили снаряды РСЗО HIMARS ВСУ в ходе СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

ЗРК «Бук-М2» и «Бук-М3» уничтожили около 40 средств воздушного нападения ВСУ за месяц

Министерство обороны России показало работу расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Бук-М3» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) в зоне спецоперации по защите Донбасса.


Расчеты «Бук-М2» и «Бук-М3» действуют в единой системе, что позволяет грамотно распределять цели в зависимости от дальности и их характеристик. А это, в свою очередь, повышает эффективность работы российских ПВО.

«За последний месяц было сбито порядка 40 целей, таких как беспилотные летательные аппараты, баллистическая цель «Точка-У» и ракеты систем залпового огня HIMARS», ― рассказал командир батареи ЗРК «Бук-М3» с позывным «Пианист».

Личный состав батареи был награжден медалями Суворова и «За отвагу» за их самоотверженную службу по охране воздушного пространства. Командир батареи был представлен к медали Жукова.

Ранее, 27 ноября, российские войска уничтожили склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS вооруженных сил Украины (ВСУ). На складе недалеко от Днепропетровска находилось больше 100 снарядов. Параллельно российские ПВО перехватили управляемый артиллерийский снаряд Excalibur в Сумской области.

Накануне российские военные уничтожили склад боеприпасов для HIMARS в Запорожской области, а также две установки РСЗО «Град» в Харьковской области. Еще военные ВС России отбили атаки из украинских HIMARS в районе населенного пункта Мирное под Херсоном.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Москве тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.


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HIMARS
M982 Excalibur
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