Войти
Известия.ru

Российские военные подавили живую силу ВСУ с помощью САО 2С9 «Нона»

326
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы расчетов 120-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» одного из артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.


Командир батареи с позывным «Аргун» отметил, что артиллерийское орудие может очень быстро поражать цели.

«Получаем координаты, выдвигаемся на огневую позицию, быстро ориентируемся и выстреливаем. Пять минут максимум», — рассказал он.

Более того, «Аргун» обратил внимание на возможность использовать в орудии не только российские боеприпасы, но и припасы НАТО аналогичного калибра.

«Вставляется натовский боеприпас, наш порох ― и всё», ― пояснил командир батареи, заметив, что, во-первых, отечественные боеприпасы лучше и, во-вторых, их у российских военных больше.

Чаще всего расчет САО применяет против врага осколочно-фугасный снаряд, но также используются термобарические снаряды (боеприпасы объемного взрыва) или ракетно-реактивные снаряды.

В целом, по мнению командира формирования, противник пока еще не смог отследить места расположения его батареи, поскольку та постоянно двигается и не задерживается на месте.

«Мы видим, что они пытаются нас найти, вычислить, но у них получается это пока, слава Богу, плохо», — подытожил он.

Ранее, 25 ноября, расчеты российских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» уничтожили несколько танков и бронетранспортеров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Очень слаженная работа личного состава позволила быстро занять нужную позицию, нанести удар за буквально считаные минуты и сразу же сменить местоположение, чтобы не быть обнаруженным врагом. В результате, удается сохранить жизни военных.


Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Мста-С
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Похожие новости
21.11.2022
Минобороны показало кадры работы крупнокалиберного самоходного минометного орудия «Тюльпан» в зоне спецоперации
13.06.2022
Артиллерия России против гаубиц НАТО на Украине. Кто стреляет дальше
03.05.2021
Жэньминь жибао (Китай): какие цели преследует Россия, проводя военные учения в Крыму?
22.09.2014
Новые рубежи обороны Крыма
09.04.2013
Самолетостроение как разменная монета
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 09:30
  • 38863
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 09:24
  • 3
Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
  • 29.11 06:56
  • 1
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 01:22
  • 1
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 29.11 01:17
  • 1
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем
  • 29.11 01:11
  • 1
Искусственный интеллект заработал России сотни миллиардов
  • 29.11 00:36
  • 2
Вывести самолёты с малой высоты: о производстве управляемых бомб для российской боевой авиации
  • 29.11 00:15
  • 1
Шмыгаль заявил о попадании всех ТЭС и ГЭС Украины под удары
  • 28.11 23:41
  • 3
Россия построит два фрегата для Алжира
  • 28.11 23:06
  • 1
Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны
  • 28.11 23:04
  • 1
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 28.11 22:48
  • 1
В России создадут новые части морской пехоты
  • 28.11 22:26
  • 1
На Украине победила Россия. США должны прекратить эскалацию конфликта
  • 28.11 21:23
  • 1
WP: США могут создать в Польше склад запчастей для поддержки энергосистемы Украины
  • 28.11 21:05
  • 3
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО