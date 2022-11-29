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Вестник Мордовии

Тепловизоры сделали БМП-3 опасными хищниками, способными охотиться по ночам

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Благодаря установке тепловизоров российские БМП-3 получили возможность более эффективно поражать противника управляемыми ракетами в ночное время. Ранние модификации имели более простые инфракрасные прицелы, которые "видели" на меньшие дальности.

Как сообщает "РГ:русское оружие", трешка" может применять через ствол 100-мм нарезной пушки - пусковой установки 2А70 высокоточные боеприпасы. Наводятся они в полуавтоматическом режиме по лучу лазера. Самым совершенным является выстрел унитарного заряжания "Аркан" 3УБК23-3 с ракетой 9М117М1-3.

Она может бить по вражеским танкам, в том числе оборудованным динамической защитой, различным долговременным огневым точкам и даже, как утверждается, по низколетящим вертолетам. Дальность стрельбы: от 100 до 5500 м. Боевая часть - тандемная, имеющая среднюю пробиваемость 750 мм. Вес выстрела - 19,5 кг.

Сама же БМП-3 оборудована современной системой управления огнем, позволяющей применять весь набор вооружения на достаточно высокой скорости.

В ходе проведения специальной военной операции продукция курганских оружейников очень достойно показала себя. В настоящее время благодаря полученному опыту проводятся работы по дальнейшему совершенствованию таких БМП

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  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
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