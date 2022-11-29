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ТАСС

Сунак допустил увеличение британской военной помощи Украине в 2023 году

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: Илья Дмитрячев/ ТАСС

Премьер-министр Соединенного Королевства заверил, что Киев будет получать поддержку "так долго, как это потребуется"

ЛОНДОН, 28 ноября. /ТАСС/. Великобритания может увеличить объем оказываемой Украине военной помощи в 2023 году. С таким заявлением в понедельник выступит премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, выдержки из речи которого в воскресенье распространила его канцелярия.

"Не испытывайте никаких сомнений. Мы продолжим поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году. И мы поставим новую помощь для противовоздушной обороны, чтобы защитить украинцев и критическую инфраструктуру, на которую они полагаются. Защищая Украину, мы защищаем себя", - говорится в речи Сунака, с которой он, как ожидается, выступит на банкете, организованном лорд-мэром лондонского Сити.

Кроме того, Сунак, ставший премьер-министром 25 октября, в своем первом большом выступлении на внешнеполитическую тематику укажет на необходимость выстраивания долгосрочной стратегии королевства. "Под моим руководством мы не согласимся на статус-кво. Мы будем действовать по-другому. Мы будем эволюционировать, заручившись, как и всегда, нашей неиссякаемой верой в свободу, открытость и верховенство права и будучи уверенными, что в текущий момент вызовов и соперничества наши интересы будут защищены, а наши ценности возобладают", - говорится в речи премьера.

"Наши противники и конкуренты планируют на долгосрочную перспективу. Перед лицом вызовов краткосрочные планы или принятие желаемого за действительное недостаточны, - отмечается в речи Сунака. - Мы совершим революционный скачок в своем подходе. Это значит, что нам надо быть сильнее в отстаивании наших ценностей и в открытости, от которой зависит наше процветание".

В канцелярии главы британского правительства напомнили, что в настоящее время власти страны работают над обновлением опубликованного в прошлом году Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства на фоне "огромных геополитических изменений", произошедших с того момента.

19 ноября в ходе визита в Киев Сунак сообщил, что объем британской военной помощи Украине превысил £3 млрд ($3,6 млрд). В частности, Великобритания направила на Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, высокоточные ракеты Brimstone, более 16 тыс. артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

В середине октября также стало известно, что правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Кроме того, Лондон обещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат на рассчитанных на три недели курсах подготовки. Согласно последним данным, к настоящему времени британские инструкторы подготовили уже больше 7 тыс. военнослужащих ВСУ.

Лондон также передаст Киеву 125 зенитных орудий и спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. К середине декабря планируется поставка для ВСУ 25 тыс. комплектов зимней формы, 2 тыс. спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды и 150 палаток с обогревом в рамках очередного пакета помощи. 

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
AGM-114
AMRAAM
M109
NASAMS
Проекты
БПЛА
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