Европе придется идти на компромиссы по санкциям

Kayhan: Европе придется идти на санкционные компромиссы

По мере усиления экономического кризиса и вхождения Европы во все более глубинные противоречия относительно конфликта на Украине, Болгария, входящая в Евросоюз, принимает российские предложения по обходу европейских санкций против России, пишет Kayhan.

Уже более девяти месяцев продолжается военный конфликт на Украине; за этот период западные государства успели ввести, в общей сложности, более пяти тысяч видов различных санкций и ограничений относительно России. Отдельно девять пакетов различных санкций также ввел Евросоюз. Но по мере ввода санкций против России, пока Европа упорствует в своей антироссийской политике, в европейских странах все больше углубляется экономический кризис – он уже вступает в следующую стадию, когда не просто растут цены, но также закрываются предприятия, увеличивается безработица, и, как предсказывают аналитики, европейскому континенту уже обеспечен длительный экономический застой. С другой стороны, продолжает набирать обороты инфляция, а вместе с ней все более массовый характер по всей Европе приобретают протестные выступления против роста цен. Все это происходит на фоне заявлений европейских политиков о том, что антироссийские санкции продлятся еще "столько, сколько нужно". Однако подобные заявления звучат уже далеко не так уверенно. И не только политики, но и лидеры ряда европейских стран уже высказывают все больше сомнений в действенности антироссийских санкций. Расхождения среди европейских политиков относительно необходимости продолжения санкционной политики становятся все шире. Первыми среди европейских стран сомнения стали высказывать Венгрия и Австрия. И вот в СМИ появляются сообщения о том, что теперь и Болгария приняла предложения российской компании "Лукойл" по обходу антироссийских санкций и ограничений. Болгария, как стало известно, будет закупать у российской компании нефть, несмотря на предупреждения чиновников от Еврокомиссии по поводу "нарушения санкционного режима". В итоге оказалось, что Болгария, с принятием предложений российской компании, сможет сэкономить до 350 миллионов евро. Эти новости в СМИ стали появляться именно тогда, когда американское издание "Уолл-Стрит Джорнэл" сообщило, что Вашингтон и его союзники пытаются ускорить процесс введения в действие так называемого "потолка цен" на российскую нефть. Издание сообщило, что страны семерки и ЕС на заседании в минувшую среду обсуждали уровень потолка цен на каждый баррель российской нефти в пределах 60 долларов. За несколько дней до этого экс-министр финансов США в интервью для телеканала CNBC раскритиковал предложения Группы G7 о потолке цен на российскую нефть. "Это не только невозможно, это еще и самая нелепая идея из тех, которые мне когда-либо доводилось слышать" - заявил экс-министр Стивен Мнучин относительно потолка цен, который уже должен вступить в действие в начале предстоящего года.

Европу предупредили о грядущем экономическом застое

При всем этом ответственный за экономическую политику стран ЕС Паоло Джентилони поделился своими размышлениями в беседе с журналистами телеканала Euronews, заявив, что если СВО России на Украине не завершится до конца зимы, Европу ждет "настоящий голод энергоресурсов".

По словам еврокомиссара по делам экономики, улучшение экономической ситуации, по его прогнозу, произойдет в Европе в середине 2023 года, а во втором полугодии инфляция должна пойти на спад. Но в то же время, по его оценке, если до того времени не удастся завершить конфликт на Украине, ситуация с энергоресурсами в новый зимний сезон станет (в Европе) еще более тяжелой, чем в этом году. Кроме того, Джентилони обратился с просьбой к правительствам европейских государств воздержаться от политики, которая может спровоцировать дальнейшую инфляцию, и вместо этого заняться поисками инвестиций, которые помогли бы сделать европейскую экономику более конкурентоспособной, ввиду колоссальных изменений на мировом рынке. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) подготовила отчет, в котором также, указав на продолжение инфляции и кризис с энергоносителями, беспрецедентный за прошедшие почти 50 лет, сообщила, что в предстоящем году Европа ощутит небывалый ущерб и в силу отсутствия энергоресурсов, и из-за инфляции. В отчете также говорилось, что мировая рецессия отразится на крупных и более мелких странах неравномерно, однако на Европе эта ситуация скажется больше всего, поскольку, с одной стороны, конфликт на Украине нарушил традиционные торговые потоки и логистические цепочки, с другой стороны, на энергоносители в Европе резко подскочили цены. Организация указала на Германию как на страну зоны евро, которая больше всего пострадала из-за рецессии, поскольку именно экономика ФРГ более всего зависит от импорта российского природного газа. В Германии кризис с энергоносителями, помимо того, что нанес огромный урон экономике, оказал еще и беспрецедентное влияние на работу университетов и научно-исследовательских центров: руководители и сотрудники университетов Германии оказались вынужденными оставить все проекты, над которыми они работали, и срочно переключиться на разработку сюжетов, связанных с энергосберегающими технологиями. По данным вэб-сайта Фрайбургского университета, текущая повестка дня работы университетов и научных школ страны была сменена по срочному распоряжению правительства Германии. Все научные центры и исследовательские школы должны срочно сократить, как разъясняет сайт, с целью экономии, свои расходы как минимум на 15%.

В Великобритании же на повестке дня несколько иные трудности социального плана, связанные с кризисом. По данным британских СМИ, в предстоящие два месяца, декабрь и январь, страну ждет серия забастовок железнодорожников: а на декабрь и январь как приходится традиционный пик поездок пассажиров, связанный с рождественскими каникулами и новогодними праздниками. Еще раньше Ассоциация медработников Британии также уведомила о предстоящих забастовках, причем впервые за более чем столетнюю историю своего существования, Ассоциация намерена бастовать, требуя повышения заработной платы. Великобританию в нынешнем году сотрясают забастовки в разных отраслях занятости, поскольку рост зарплаты не может покрыть инфляцию, составляющую в среднем по стране, более 10 %.

Убытки 80 % японских компаний

Азиатские страны, как бы далеко ни были удалены географически от кризиса на Украине, тоже не застрахованы от его последствий. Проведенный недавно опрос показал, что около 80% японских компаний и предприятий, связанных с деятельностью в Европе, тоже пострадали от роста цен на топливо, энергоносители, продовольствие. По данным информагентства Киодо Цусин, согласно исследованию, проведенному онлайн в минувшем сентябре Ассоциацией внешней торговли Японии, около 80% японских компаний (а в целом, опрос охватил 1445 предприятий) пожаловались, что на их работу самым непосредственным образом влияет конфликт на Украине.

Увольнения в агентстве "Ассошиэйтэд пресс"

В связи с конфликтом на Украине еще одна резонансная новость поступила от информагентства "Ассошиэйтэд пресс": за публикацию фэйковой новости по поводу падения ракет на территории Польши был уволен сотрудник информагентства. В агентстве подтвердили, что один из сотрудников компании был уволен в начале недели из-за публикации о резонансном инциденте с падением ракет на востоке Польши, поскольку публикация содержала непроверенные данные. Агентство сообщило, что 32-летний корреспондент Джеймс Лапорто опубликовал новость о падении на востоке Польши, вблизи границе с Украиной, "российских ракет", и о гибели, в результате инцидента, двух военных из Вооруженных сил блока НАТО. После публикации в агентстве сообщили об увольнении Лапорто.

Угрозы от "Газпрома"

Газовый гигант России "Газпром", обвинив Украину в несанкционированной откачке газа, подаваемого в Молдавию, пригрозил, что будет вынужден снизить объемы голубого топлива, подаваемого на территорию Европы, в ближайшие дни. Как сообщило издание "Файнэншл Таймс", "Газпром" обвинил Украину в "захвате газа", предназначенного для Молдавии, и компания, имеющая монопольные права на экспорт российского газа, пригрозила снижением объемов топлива, поставляемого на запад. В "Газпроме" сообщили, что с 28 ноября компания сократит экспорт газа по данному маршруту. И хотя Молдавия представляет собой только небольшую часть европейского транзита российского газа, очевидно, что в текущей ситуации любая угроза сократить экспорт газа в Западную Европу по работающим пока маршрутам может привести к новым потрясениям на энергетических рынках, как Европы, так и мировых.

Спецрепортаж, подготовленный "Службой новостей" Kayhan