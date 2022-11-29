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ТАСС

В Британии считают, что ракеты Brimstone помогут сдержать наступление РФ на Украине

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Ракеты «воздух-земля» Brimstone
Ракеты «воздух-земля» Brimstone.
Источник изображения: MBDA Systems

Газета The Daily Telegraph сообщила, что стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в £175 тыс.

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Военная помощь, поставляемая Великобританией на Украину, в том числе высокоточные ракеты Brimstone 2, призвана остановить продвижение ВС РФ. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

"В рамках пакета помощи Великобритания обеспечила ВСУ высокоточными управляемыми ракетами Brimstone 2. Эта помощь сыграла ключевую роль в сдерживании российского наступления", - утверждается в нем.

О поставках Великобританией на Украину модернизированных ракет Brimstone 2 стало известно 22 ноября. Их дальность пуска в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения. Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины.

Согласно газете The Daily Telegraph, стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в £175 тыс. ($211 тыс.). Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но при запуске с наземных платформ она равна порядка 12 км. 

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Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
AGM-114
Компании
Минoбороны РФ
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