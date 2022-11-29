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Интерфакс-АВН

Глава ОДКБ исключил применение Россией ядерного оружия в ходе СВО

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась исключил возможность применения Россией ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине.

"Что касается применения ядерного оружия, у нас только одно государство из государств-членов ОДКБ имеет ядерное вооружение - Российская Федерация. Военная доктрина предусматривает, в каких случаях применяется ядерное оружия. Но я считаю, что даже в этой нынешней непростой, очень напряженной ситуации применение ядерного оружия исключено", - сказал глава ОДКБ в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

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Россия
Украина
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ОДКБ
Проекты
Ядерный щит
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