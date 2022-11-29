В ЛНР заявили, что устанавливаемые системы ПВО могут обеспечить купол над республикой

По словам командира подразделения спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова, оборудование дает очень высокую гарантию

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО), устанавливаемые на данный момент в Луганской Народной Республике (ЛНР), могут обеспечить надежный купол над регионом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, командир подразделения спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

"Насколько я знаю, работа в этом направлении - она ведется. На данный момент сказать, что этот купол есть, мы не можем. <...> Оборудование, которое у нас сейчас устанавливается, оно дает очень высокую гарантию", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, смогут ли системы ПВО обеспечить надежную защиту неба в республике.

В пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства ПВО за сутки уничтожили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в ЛНР, а также сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата.