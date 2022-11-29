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ТАСС

Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Константин Сазончик/ ТАСС

Журнал сообщил, что на Западе опасаются эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым и возможного применения ядерного оружия РФ в качестве ответных мер

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Возможные попытки наступления ВСУ на Крым могут расстроить отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и его западными коллегами. Такую точку зрения высказал в воскресенье британский журнал The Economist.

Издание подчеркнуло, что хотя Украина не может позволить себе разногласия с западными партнерами, в руководстве страны на данный момент не исключают проведения наступательной операции в Крыму, не взирая на потенциально крупные потери в случае таких попыток. В то же время украинские источники журнала признают, что Киеву будет непросто "вернуть себе" Крым и часть Донбасса, в том числе в отсутствии широкой сети осведомителей.

The Economist также добавил, что на Западе опасаются эскалации конфликта в случае наступления ВСУ на Крым и возможного применения ядерного оружия РФ в качестве ответных мер. Российские власти неоднократно говорили о нежелании развивать тему ядерной эскалации, считая подобные утверждения безответственными.

Ранее Зеленский в интервью британской газете Financial Times заявил, что "будет только за", если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым "невоенным путем". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва воспринимает заявление Зеленского как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
29.11.2022 01:22
Если недалеким животов не жалко пусть лезут на Крым.Встретим и еще и в Киеве объявят воздушную тревогу.
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