Новый Обзор ядерной политики США удивляет

Критерии нанесения ударов непонятны даже специалистам

В конце октября администрация президента США Джозефа Байдена наконец-то ознакомила своих сограждан с несекретной версией Обзора ядерной политики (ОЯП, NPR). Засекреченный вариант обзора был направлен Конгрессу в марте этого года, но его открытая публикация была отложена в связи с началом специальной военной операции (СВО) России на Украине.

В отличие от предыдущих ОЯП, новая редакция документа включена в Стратегию национальной обороны (СНО) наряду с Обзором противоракетной обороны (ОПО).

Потенциальными ядерными противниками Америки названы Россия, Китай, Северная Корея и Иран. РФ и КНР являются главным фактором в планах применения и развития ядерной триады Америки.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В ОЯП высказано предположение, что КНР «намерена обладать по меньшей мере 1000 доставляемых боеголовок к концу десятилетия». Более разнообразный ядерный арсенал «может предоставить КНР новые возможности», а во время кризиса или конфликта привести к «военным провокациям против союзников и партнеров США в регионе».

В обзоре звучат резкие высказывания в адрес России, в частности в связи с СВО. Говорится, что Россия диверсифицирует свой арсенал и рассматривает свое ядерное оружие как «щит, за которым можно вести неоправданную агрессию против соседей».

В 2021 году Разведуправление Минобороны (РУМО) США пришло к выводу, что Россия «обладает 1000–2000 нестратегических ядерных боеголовок».

А в апреле 2022 года Госдепартамент заявил, что эта оценка включает и списанное оружие, ожидающее демонтажа. В ОЯП также указывается, что Россия разрабатывает несколько новых ядерных систем, «чтобы подвергать риску США, их союзников и партнеров».

КНДР в последнее время оказалась в тени Китая и России в дебатах по обороне США. Но в обзоре говорится: «Любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников и партнеров неприемлема и приведет к падению этого режима. Нет никакого сценария, при котором режим Кима мог бы применить ядерное оружие и выжить».

Хотя Иран не обладает ядерным оружием, не имеет обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не представляет угрозы безопасности США, в ОЯП говорится, что США «полагаются на неядерное превосходство для сдерживания региональной агрессии со стороны Ирана до тех пор, пока Тегеран не овладеет ядерным оружием».

В ОЯП звучат формулировки, подтверждающие политику США в отношении ядерного оружия, но с некоторыми изменениями. Роль ядерного оружия заключается в том, чтобы: 1) сдерживать стратегические атаки, 2) обеспечивать гарантии безопасности союзников и партнеров и 3) достигать целей США, если сдерживание потерпит неудачу.

В обзоре повторяется формулировка 2010 года, что фундаментальная роль ядерного оружия США заключается в сдерживании ядерных атак и только в «экстремальных обстоятельствах». Ядерная стратегия Белого дома направлена на «поддержание очень высокой планки для применения ядерного оружия», и если применение его необходимо, следует стремиться «положить конец конфликту с минимально возможным ущербом на наилучших достижимых условиях для США и их союзников и партнеров». Также в обзоре говорится: «Ядерное оружие требуется для сдерживания не только ядерного нападения, но также и для узкого спектра других высокоэффективных атак стратегического уровня».

В ОЯП ясно звучит тезис, что ядерное оружие США может быть использовано против всего спектра угроз национальной безопасности Америки.

Во время своей президентской кампании Джозеф Байден неоднократно высказывался в пользу политики неприменения ядерного оружия США первыми и заявлял, что его существование является только фактором сдерживания. Но в нынешних условиях в ОЯП явно отвергаются оба эти варианта. В открытой версии обзора не объясняется, почему политика неприменения ядерного оружия против неядерных атак невозможна, но в ней несколько смягчается формулировка ОЯП 2018 года о повышенной роли ядерного оружия при отражении неядерных стратегических ударов.

В ОЯП декларируется, что Соединенные Штаты «не будут применять или угрожать применением ядерного оружия государствам», которые не обладают этим видом вооружений, являются участниками ДНЯО и действуют «в соответствии с их обязательствами по ядерному нераспространению».

Использование ядерного оружия, отмечается в ОЯП, должно соответствовать Закону о вооруженных конфликтах (LOAC) и тезису, что ядерные удары не будут наноситься по гражданскому населению. Ядерным атакам будут подвергаться только те регионы, в которых располагаются формирования ВС противника и стратегически важные объекты его гражданской и военной инфраструктуры.

Программы модернизации ядерной триады будут продолжены. Они включают совершенствование структуры ядерных сил, систем командования, управления и связи (NC3), а также производственной и обеспечивающей инфраструктуры. По сути, это та же программа ядерной модернизации, которая поддерживалась двумя предыдущими администрациями. Но есть и различия. В ОЯП определяются «существующие и планируемые ядерные возможности, которые больше не требуются для удовлетворения потребностей в сдерживании». Среди них – вывод из эксплуатации гравитационной бомбы B83-1 и отмена работ по ядерной крылатой ракете морского базирования (SLCM-N), которые пытался поддержать Конгресс.

В недавнем заявлении администрации Байдена говорится: «Администрация решительно выступает против продолжения финансирования программы создания ядерной крылатой ракеты морского базирования и предназначенных для нее боеголовок». Отмечается, что «дальнейшие инвестиции в разработку SLCM-N отвлекут ресурсы и внимание от более высоких приоритетов модернизации ядерной триады и инфраструктуры США, которые уже работают на полную мощность после десятилетий отложенных инвестиций».

В обоснование отмены SLCM-N в ОЯП излагаются существующие и будущие возможности ВС США, обеспечивающие региональное сдерживание России и Китая. Они включают боеголовку малой мощности для баллистической ракеты морского базирования Trident II D5 W76–2, стратегические бомбардировщики глобального базирования, крылатые ракеты воздушного базирования и истребители двойного назначения F-35A, оснащенные управляемой термоядерной бомбой с изменяемой мощностью B61–12. Отмечается, что боеголовка W76–2 «является важным средством сдерживания ограниченного применения ядерного оружия».

В обзоре также декларируется, что «США будут работать с заинтересованными союзниками в обеспечение гарантии того, что переход ВС НАТО на современные истребители двойного назначения и бомбы B61–12 будет выполнен эффективно и с минимальными нарушениями боевой готовности войск».

В Тихоокеанском регионе, отмечается в обзоре, должна быть обеспечена эффективная «синхронизация ядерных и неядерных элементов сдерживания». К ядерным возможностям США необходимо подключить обычные силы союзников и партнеров, которые могут поддержать миссию ядерного сдерживания.

ИНТЕГРАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ

Хотя интеграция ядерного и обычного потенциала в планировании стратегического сдерживания ведется уже много лет, в обзоре говорится о ее углублении. В нем «подчеркивается связь между обычными и ядерными элементами коллективного сдерживания и обороны» и указывается на необходимость применения «комплексного подхода к сдерживанию, который направлен на использование ядерного и неядерного потенциала для адаптации сдерживания к конкретным обстоятельствам». Это не только должно сделать сдерживание более гибким, но и менее ориентированным на ядерное оружие в тех случаях, когда это возможно.

Согласно ОЯП, обычные ВС «могут дополнять ядерные силы в планах и операциях стратегического сдерживания способами, которые соответствуют их возможностям» и согласуются с формами и методами их использования.

Важной частью этой интеграции является более эффективная синхронизация ядерного и неядерного планирования, учений и операций. Интеграция возможностей обычных вооружений в процесс сдерживания будет способствовать уменьшению зависимости от ядерного оружия в ответ на неядерные стратегические атаки противника. Увеличение роли обычных сил в планировании сдерживания также позволит обеспечить более глубокое и эффективное объединение союзников и партнеров США.

Существенной проблемой интеграции ядерных и обычных вооружений в стратегическом сдерживании, отмечается в ОЯП, является обеспечение того, чтобы она «не стирала грань между ядерной и обычной войнами».

Несмотря на некоторое смягчение формулировок предыдущих ОЯП, новый обзор, как и другие военно-стратегические документы США, объективно демонстрирует агрессивный характер внешней политики Вашингтона и его стремление к мировому господству. А конкретные действия, такие как размещение ядерного оружия в Европе и появление стратегических бомбардировщиков США в Австралии, только подтверждают этот факт.

ОЦЕНКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Американский аналитик и эксперт по проблемам ядерного оружия, директор Ядерного информационного центра Федерации американских ученых (ФАУ, FAS) Ханс Кристенсен и исследователь Мэтт Корда дали свою оценку ядерного стратегического документа Белого дома.

По сравнению с предыдущими версиями ОЯП тональность и содержание ядерной стратегии президента Байдена наиболее близки к аналогичному документу, разработанному администрацией Барака Обамы в 2010 году. Но в него включены дополнения и исправления, обусловленные развитием ВС России и Китая, а также изменением международной обстановки в связи с позицией и действиями Москвы и Пекина на мировой политической арене.

По мнению Кристенсена и Корды, достаточно резкие заявления, прозвучавшие в обзоре в адрес Москвы, обусловлены высоким ядерным потенциалом России и ее «агрессивным поведением» на мировой арене. А опасения угрозы со стороны Пекина определяются высокими темпами роста его ядерного арсенала.

По прогнозам авторов ОЯП, «в 2030-х годах Соединенные Штаты впервые в своей истории столкнутся с двумя крупнейшими ядерными державами в качестве стратегических конкурентов и потенциальных противников». Это перекликается с предыдущими заявлениями военных лидеров США, в том числе бывших и нынешних начальников Стратегического командования. Как отмечают эксперты, СНО США «в значительной степени ориентирована на Китай». Поэтому неудивительно, что ОЯП объявляет Китай «общей проблемой для планирования обороны США и растущим фактором в оценке национальных сил ядерного сдерживания».

Несмотря на проблемы, создаваемые Вашингтону Россией и Китаем, в ОЯП не были включены пожелания ястребов Пентагона и ядерных лоббистов военно-промышленного комплекса Америки, прилагающих значительные усилия для расширения ядерного арсенала США путем добавления новых видов таких вооружений и откладывания сроков вывода из эксплуатации устаревших типов баллистических и тактических ракет. Эти недостатки нынешняя администрация Белого дома пытается компенсировать введением корректировок в существующую структуру ВС и усилением интеграции процессов обычного и ядерного планирования.

Хотя Джозеф Байден в ходе своей президентской избирательной кампании решительно высказывался в пользу принятия политики отказа США от использования ядерного оружия первыми и придания этим вооружениям статуса только сдерживающей силы, в новой ядерной стратегии Вашингтона отвергается и то, и другое.

С точки зрения контроля над вооружениями и снижения рисков уничтожения жизни на планете, отмечают эксперты, ОЯП вызывает разочарование. Предыдущие усилия по сокращению ядерных арсеналов и роли, которую играет ядерное оружие, были сведены на нет возобновившейся стратегической конкуренцией на планете и противодействием со стороны наиболее яростных сторонников наращивания ядерной мощи внутри страны.

Несмотря на это в обзоре делается вывод о том, что все еще существует возможность уменьшения роли ядерного оружия в сценариях, когда его применение может быть маловероятным.

Американская ядерная доктрина, в отличие от российской, написана непонятно, в том числе в вопросе нанесения ударов. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью ТАСС. «В этом отличие нашей доктрины от американского Обзора ядерной политики. У нас все прописано четко, а у них – размыто, непонятно. Эксперты до сих пор до конца не могут понять, в каких именно случаях американцы оставляют за собой право нанесения ударов, в том числе превентивных», – сказал Венедиктов.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»