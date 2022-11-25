МО РФ сообщило о нарушении режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта

Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Фото с сайта www.mil.ru.

Пострадавших в результате инцидента нет, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Одно нарушение режима прекращения огня со стороны военных Азербайджана зафиксировано за сутки российским миротворческим контингентом (РМК) в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня азербайджанской стороной в районе Магавуз. Пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в распространенном сообщении.

В военном ведомстве добавили, что командование РМК с представителями азербайджанской и армянской сторон выясняют обстоятельства произошедшего.