Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы

Владимир Путин поставил задачу повысить качество производимой военной техники

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию.

По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество. Глава государства подчеркнул, что в этой связи крайне важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.

Президент отметил, что рассчитывает услышать во время совещания, как работает этот механизм.

Двадцать первого октября Путин подписал указ, утверждающий положение о Координационном совете и его состав. Среди задач структуры — принятие решений по обеспечению российской армии вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил во время специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать его выполнение.

Кроме того, Координационный совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, регулировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.