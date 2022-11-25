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РИА Новости

Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силы

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Владимир Путин поставил задачу повысить качество производимой военной техники

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил призвал улучшить процесс поставок военной техники в армию.

По его словам, нужно не только увеличить количество вооружений, но и их качество. Глава государства подчеркнул, что в этой связи крайне важно прямое взаимодействие производителей техники с теми, кто ее использует.

Президент отметил, что рассчитывает услышать во время совещания, как работает этот механизм.

Двадцать первого октября Путин подписал указ, утверждающий положение о Координационном совете и его состав. Среди задач структуры — принятие решений по обеспечению российской армии вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей Вооруженных сил во время специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать его выполнение.

Кроме того, Координационный совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, регулировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитическое обеспечение в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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