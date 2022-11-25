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РИА Новости

Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

Путин: нужно еще раз посмотреть работу Координационного совета для обеспечения нужд ВС

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Необходимо еще раз посмотреть, как работает координационный совет для обеспечения потребностей ВС РФ, при необходимости скоординировать работу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Координационный совет при правительстве России действует уже больше месяца. И нужно еще раз посмотреть, как он работает, подвести некоторые итоги и, если потребуется, скорректировать нашу совместную работу", - сказал Путин на совещании с членами Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

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Россия
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Минoбороны РФ
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Путин Владимир
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5 комментариев
№1
25.11.2022 01:42
Координационный совет не обойдется без специалистов бо базам данных,а это уже молодежь и средний возраст 25-35лет.
0
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№2
25.11.2022 01:47
И на ценообразование начали влиять электронные торги и тендеры малый и средний бизнес форма 223-фз,а вот 275-фз надо корректировать.
0
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№3
25.11.2022 02:04
Надо разобраться с Электронно Цифровой подписью привести ее к единому стандарту а то юристы тянут в свою сторону налоговики и финансисты в свою и каждый берет свой тариф за оплату программиста. Не проще ли подписывать документы стилосом с графического планшета.А с печатями надо подумать или как то усовершенствовать графический планшет (приставка к перс. комп).
0
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№4
25.11.2022 09:53
Цитата, ID: 20551 сообщ. №1
Координационный совет не обойдется без специалистов бо базам данных,а это уже молодежь и средний возраст 25-35лет.

А типа кто старше ничего про базы данных знать не знают? :))))))))))))))))))))))
В серьезных конторах архитекторы баз сидят дяди от 42-х и выше.

Цитата, ID: 20551 сообщ. №3
и каждый берет свой тариф за оплату программиста. Не проще ли подписывать документы стилосом с графического планшета.

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№5
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