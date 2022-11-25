Путин призвал наладить четкую и скоординированную работу в интересах ВС РФ

В связи со специальной военной операцией РФ по защите Донбасса не нужно вводить экстраординарных мер, но необходимо наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечить в том числе наши вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции», — сказал он на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

Кроме того, Путин заявил, что важно увеличить не только номенклатуру поставок в ВС РФ, но и их качество, именно поэтому, по его словам, так важна прямая связь производителей конструкторских центров с теми, кто использует эту продукцию.

Российский лидер подчеркнул, что нужна тесная совместная работа ВС РФ и оборонного комплекса с учетом гособоронзаказа.

«Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы в необходимом темпе и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу», — отметил глава государства.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Он отметил, что по каждому элементу экипировки ВС РФ должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует. Также президент подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Ранее, 25 октября, российский лидер заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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