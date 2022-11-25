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ТАСС

Путин заявил о необходимости увеличить объемы и качество военной техники

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Президент отметил, что экстраординарные меры для обеспечения потребностей ВС РФ не нужны

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу наращивать объемы поставок в войска и улучшать качество продукции.

"Нам важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции", - сказал глава государства в четверг на совещании с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей ВС РФ.

"Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику", - отметил Путин. На совещании он поручил представить доклады о том, как работает данный механизм.

Экстраординарные меры для обеспечения потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ не нужны, заявил Путин. При этом глава государства указал на необходимость четкой координации между различными структурами. "Мы договорились, и нет в этом необходимости - вводить какие-то экстраординарные меры, этого ничего не нужно делать, но наладить четкую, качественную, хорошо скоординированную работу нужно", - сказал Путин. По его словам, "это вообще полезно, а в данной ситуации просто необходимо, чтобы своевременно обеспечить в том числе наши вооруженные силы всем необходимым в ходе специальной военной операции".

Президент считает, что "здесь важны все вопросы, включая и экипировку, и снаряжение, и медицину, и денежное довольствие военнослужащих, проведение строительных работ в военных целях, специальной военной техники". "По каждому из этих направлений должны быть сформированы целевые задания с четкими производственными программами и сроками поставок всего самого необходимого", - потребовал он.

Глава государства добавил, что такая работа поддерживает не только оборонную промышленность, но и смежные отрасли. "Надо использовать то, что складывается в реальной жизни, для того чтобы поддержать и разработки перспективные, и промышленное производство. Конечно, делать это нужно в строго зафиксированных объемах, в единицах, с датами получения продукции тем, кто должен эту продукцию использовать", - указал Путин. На совещании он ждет доклады о том, как продвигается выполнение целевых заданий.

Президент напомнил, что координационный совет при правительстве действует больше месяца, поэтому можно подвести "некоторые итоги и, если потребуется, скорректировать работу". "Мы запустили этот механизм, чтобы кардинально улучшить качество координации и темпы работы министерств, ведомств, регионов и предприятий - и в целом, но и по выполнению гособоронзаказа, по снабжению специальной военной операции", - констатировал глава государства.

Путин заявил, что обсудит на предстоящей коллегии Минобороны вопросы гособоронзаказа и задачи оборонной промышленности. "В целом необходима тесная совместная работа в данном случае вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при составлении и корректировке гособоронзаказа, при постановке перспективных задач перед нашей промышленностью. Обязательно обсудим эти вопросы на предстоящей коллегии министерства обороны", - сказал глава государства.

Путин заверил, что именно в таком ключе и будет строиться дальнейшая работа. Он также обратил внимание на важность обратной связи. "Я знаю, что представители конструкторских бюро, научных организаций и тем более промышленных предприятий работают с теми, кто использует эту специальную продукцию. Нужно, чтобы весь поток информации был использован для того, чтобы в необходимом темпе и своевременно вносить коррективы в эту большую совместную работу. А коррективы, конечно, всегда востребованы", - сказал он, предложив участникам координационного совета обсудить и обдумать этот аспект. 

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4 комментария
№1
25.11.2022 01:19
Учитывая что действует закон ограничивающий рентабельность, заставляя производителей продавать продукцию ВПК почти по себестоимости, из-за чего у ВПК огромные долги.
Да ещё поди никто не компенсировал скакнувшую инфляцию в 2022 предприятиям ВПК.
Рассчитывать на большой рост при таких раскладах тяжело
+1
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№2
25.11.2022 02:46

Оказывается наши даже применяют сетецентричность на Украине - "Стрелец-М" (планшет оказался Leica), но видимо очень слегка, а не как хотелось бы. Начнут хоть массово применять? "Ланцетов" вроде побольше стало в последнее время, хотя и не на столько, на сколько хотелось бы - видимо надо ещё раз в 10 наращивать их производство. Они должны быть в каждом батальоне на линии фронта.
0
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№3
25.11.2022 12:23
ГАЗ наполовину стоит, нам надо сто тысяч Шишиг-нео по разным пластиковым бронемашинам, главнее кунги с буржуйкой и не попадешь под беспилотник, цена почти  даром, завод с коллективом готовый.
0
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№4
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