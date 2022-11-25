СМИ: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать МиГ-29 Украине

По информации журнала The Spectator, взамен Пекин пообещал убедить Москву отказаться от применения ядерного оружия

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена вынудила Польшу не поставлять Украине в марте советские истребители МиГ-29 после настойчивой просьбы со стороны Китая, который опасается эскалации украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте британского журнала The Spectator со ссылкой на источники в китайских дипломатических кругах.

По их сведениям, изначально Вашингтон положительно воспринял идею о передаче имеющихся у Польши МиГ-29 Украине, однако затем пересмотрел позицию ввиду давления со стороны Китая. Как говорится в публикации, печатная версия которой выйдет в субботу, против подобного шага также выступили несколько бывших руководителей некоторых европейских стран. Это обстоятельство могло стать дополнительным фактором, повлиявшим на решение США.

Как утверждает журнал, Пекин, получив от НАТО заверения в том, что альянс не будет направлять на Украину истребители и ракеты, взял на себя обязательство убедить Москву не использовать ядерное оружие в ходе конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не будет развивать тему ядерной эскалации, а говорящие о ней люди ведут себя безответственно.