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Военное обозрение

Американский эксперт: Противостояние с КНР для США более сложное, чем некогда холодная война с СССР

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Источник изображения: topwar.ru

Как отмечает эксперт из Центра морской стратегии США Бенджамин Майнарди, подготовка к миру, в котором США придётся сосуществовать и конкурировать с другими мировыми игроками и в первую очередь с Китаем, является более сложной, чем подготовка к прямому конфликту.

По мнению Майнарди, Вашингтон должен готовиться к гораздо более сложному противостоянию с Пекином, нежели проводимые им военные игры и учения, имитирующие военное столкновение с Китаем.

Эксперт уверен, что представление о конкуренции с Китаем как о разовом военном столкновении – это в лучшем случае ошибочный подход, а в худшем – опасная ошибка стратегического предвидения.

Мало кто всерьез задумывается, например, о динамике попытки блокады Тайваня или о том, что война может начаться на другом фронте. КНР уже начала экспериментировать с неформальными механизмами блокады, аналогичными тем, которые были применены Россией в Черном море при спецоперации на Украине, отмечает эксперт.

Майнарди напомнил, что Стратегия национальной безопасности администрации Байдена на 2022 год определяет отношения между Соединенными Штатами и Китаем как «стратегическое соперничество». Однако, по мнению эксперта, победителем в этой гонке будет тот, кто сможет выдержать всестороннее соревнование по всему спектру дипломатических, информационных, военных, экономических, финансовых, разведывательных и правоохранительных сфер в долгосрочной перспективе.

Угрозы, исходящие от Китая, многочисленны и разнообразны, считает Майнарди. И в этом плане противостояние с КНР более сложное, чем некогда холодная война с СССР. Китайская экономика гораздо более устойчива, чем экономика СССР и определенно более тесно связана с глобальной экономической системой. Конкуренция с Китаем, конечно, потребует военной мощи, но для этого необходимо задействовать весь спектр национальных возможностей, от разведки и дипломатии до международных финансов промышленного потенциала, подчёркивает эксперт.

По его словам, как точно указано в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности администрации президента США и Стратегии национальной обороны, оспаривание Китаем международных правил и норм выходит далеко за рамки угрозы вторжения на Тайвань. Его милитаризация островов в Южно-Китайском море противоречит решению Постоянной палаты Третейского суда против претензий Китая. Здесь следует отметить, что Майнарди, видимо, подзабыл, сколько международных норм нарушили сами США за последние годы.

Проблемой является и проникновение Китая по всему миру через свои механизмы инвестирования в международное развитие, приносящие Пекину геополитические дивиденды. Более того, Китай является ведущей страной в области кибератак, направленных против Соединенных Штатов, их вооруженных сил, промышленности и населения, отмечает Майнарди.

При таких разнообразных угрозах каждая из соответствующих служб США призвана сыграть свою роль в растущей стратегической конкуренции с КНР, заключает эксперт.

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Проекты
Военные учения
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