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Интерфакс-АВН

Пентагон на следующей неделе впервые покажет свой новый стратегический бомбардировщик B-21

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B-21 Raider
Малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider.
Источник изображения: Greg Davis/USAF

Вашингтон. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты 2 декабря официально представят прототип разрабатываемого нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщило американское Стратегическое командование.

"В следующую пятницу впервые будет показан стратегический бомбардировщик B-21 Raider", - говорится в сообщении.

Демонстрация нового стратегического стелс-самолета, способного нести ядерное оружие, пройдет в ходе церемонии на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния.

Как следует из данных Пентагона, первый американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 нового поколения планируется ввести в оперативный состав ВВС США в середине 2020-х годов.

Первый испытательный полет нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider будет проведен в 2023 году.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. В предстоящие месяцы будут проводиться наземные испытания работы двигателей.

В июле прошлого года ВВС США уже опубликовали первое официальное изображение перспективного стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, разрабатываемого по схеме "летающее крыло".

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
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Ядерный щит
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