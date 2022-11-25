Пентагон на следующей неделе впервые покажет свой новый стратегический бомбардировщик B-21

Вашингтон. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты 2 декабря официально представят прототип разрабатываемого нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider, сообщило американское Стратегическое командование.

"В следующую пятницу впервые будет показан стратегический бомбардировщик B-21 Raider", - говорится в сообщении.

Демонстрация нового стратегического стелс-самолета, способного нести ядерное оружие, пройдет в ходе церемонии на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния.

Как следует из данных Пентагона, первый американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 нового поколения планируется ввести в оперативный состав ВВС США в середине 2020-х годов.

Первый испытательный полет нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider будет проведен в 2023 году.

В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

По имеющимся данным, техника и оборудование самолетов уже прошли предварительное компьютерное тестирование. В предстоящие месяцы будут проводиться наземные испытания работы двигателей.

В июле прошлого года ВВС США уже опубликовали первое официальное изображение перспективного стратегического стелс-бомбардировщика B-21 Raider, разрабатываемого по схеме "летающее крыло".

Стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, разрабатываемый компанией Northrop Grumman для ВВС США, обладает значительной бомбовой нагрузкой, малозаметностью и способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Детальные технические характеристики B-21 строго засекречены.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд.