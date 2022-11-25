Большой гидрографический катер "Анатолий Князев" вошел в состав Военно-морского флота России

ЦАМТО, 24 ноября. В Санкт-Петербурге на Английской набережной 24 ноября состоялся торжественный подъем флага на большом гидрографическом катере "Анатолий Князев".

Мероприятие было проведено под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиины. В церемонии приняли участие начальники управления навигации и океанографии Минобороны России, гидрографических и штурманских служб флотов и Каспийской флотилии, командование и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, курсанты Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, представители судостроительного комплекса, духовенства и родственники военного гидрографа Анатолия Князева, в честь которого назван катер.

От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова экипаж катера со знаменательным событием поздравил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Константин Сперанский, пожелав успешной службы и семь футов под килем.

После выступления должностных лиц состоялась церемония освящения флага Гидрографической службы ВМФ. Затем командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина передал флаг капитану катера, который поднял его на флагштоке.

В соответствии с объявленным приказом главнокомандующего ВМФ России большой гидрографический катер "Анатолий Князев" зачислен в состав гидрографического района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Катер был построен и подготовлен к приемке значительно раньше запланированного срока. Его закладка состоялась 30 июня 2021 года на Окской судоверфи в Нижегородской области.

Судно названо в честь организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса для подводных лодок Анатолия Князева.

Большой гидрографический катер "Анатолий Князев" стал 12 судном в серии. Он построен по проекту 19920, разработанному конструкторским бюро "Вымпел", и предназначен для проведения гидрографических работ (промеров, исследования рельефа дна, обслуживания навигационного оборудования и т.п.) в ближней морской зоне, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.