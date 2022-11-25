Войти
ЦАМТО

Большой гидрографический катер "Анатолий Князев" вошел в состав Военно-морского флота России

378
0
+1
БГК проекта 19920
БГК проекта 19920.
Источник изображения: ГТРК "Амур"

ЦАМТО, 24 ноября. В Санкт-Петербурге на Английской набережной 24 ноября состоялся торжественный подъем флага на большом гидрографическом катере "Анатолий Князев".

Мероприятие было проведено под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Виктора Лиины. В церемонии приняли участие начальники управления навигации и океанографии Минобороны России, гидрографических и штурманских служб флотов и Каспийской флотилии, командование и военнослужащие Ленинградской военно-морской базы, курсанты Военно-морского института ВУНЦ ВМФ, представители судостроительного комплекса, духовенства и родственники военного гидрографа Анатолия Князева, в честь которого назван катер.

От имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова экипаж катера со знаменательным событием поздравил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Константин Сперанский, пожелав успешной службы и семь футов под килем.

После выступления должностных лиц состоялась церемония освящения флага Гидрографической службы ВМФ. Затем командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина передал флаг капитану катера, который поднял его на флагштоке.

В соответствии с объявленным приказом главнокомандующего ВМФ России большой гидрографический катер "Анатолий Князев" зачислен в состав гидрографического района Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Катер был построен и подготовлен к приемке значительно раньше запланированного срока. Его закладка состоялась 30 июня 2021 года на Окской судоверфи в Нижегородской области.

Судно названо в честь организатора и участника арктических испытаний первого высокоширотного навигационного комплекса для подводных лодок Анатолия Князева.

Большой гидрографический катер "Анатолий Князев" стал 12 судном в серии. Он построен по проекту 19920, разработанному конструкторским бюро "Вымпел", и предназначен для проведения гидрографических работ (промеров, исследования рельефа дна, обслуживания навигационного оборудования и т.п.) в ближней морской зоне, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
19920 Баклан
БФ
КФ
Похожие новости
27.05.2021
Европа под берцами участников Defender 2021: старый сценарий новых учений НАТО
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
03.09.2018
Эффект присутствия. Россия начала крупнейшие учения ВМФ в Средиземном море
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
27.02.2013
Контрактная армия важнее контрактов на закупку техники
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 21:07
  • 38582
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.11 20:31
  • 1
США могут выкупить у Греции российское оружие и передать его Украине
  • 25.11 20:11
  • 1
Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
  • 25.11 18:53
  • 2
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 25.11 17:32
  • 2
В России рассказали о новых задачах береговых ракетных комплексов
  • 25.11 15:45
  • 0
Жизнями украинцев Зеленский пытается продлить свое политическое долголетие
  • 25.11 12:32
  • 5
Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет
  • 25.11 12:30
  • 2
Воины-освободители уничтожили украинский модернизированный "Ураган"
  • 25.11 12:29
  • 4
Путин заявил о необходимости увеличить объемы и качество военной техники
  • 25.11 11:40
  • 1
Военкор прокомментировал уничтожение американских гаубиц ВСУ с помощью взаимодействия БПЛА и артиллерии
  • 25.11 07:37
  • 3
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 25.11 06:57
  • 1
Захарова: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине
  • 25.11 03:04
  • 2
Глава «Ростеха» заявил об опережении графика в рамках гособоронзаказа
  • 25.11 03:01
  • 4
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 25.11 02:56
  • 2
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой