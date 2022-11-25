Путин заявил, что РФ будет наращивать орбитальную группировку спутников

Специалисты попросили президента дать поручение по увеличению доступности отечественных снимков - как сегодняшних, так и архивных

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ будет наращивать орбитальную группировку спутников, занимающихся фотосъемкой Земли.

Глава государства в четверг побывал на выставке "Прикладные технологии искусственного интеллекта", где ему продемонстрировали несколько проектов в разных сферах. Так, один из них предназначен для мониторинга состояния окружающей среды, особенно актуального для отдаленных регионов. Разработчики посетовали, что "единственным серьезным препятствием на этом пути является доступность космических снимков", поскольку сейчас платформа искусственного интеллекта применяется на открытых зарубежных снимках. Специалисты попросили президента дать поручение по увеличению доступности отечественных снимков - как сегодняшних, так и архивных.

"Мы и группировку будем наращивать, безусловно", - пообещал президент. Он заверил, что "понял и услышал" просьбу разработчиков о повышении доступности фотографий из космоса.