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Интерфакс-АВН

Вооружения Украине поставляют 25 стран, выяснил СКР

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Источник изображения: topwar.ru

Зафиксировано участие около 1 тыс. наемников из 54 стран

Москва. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Следственный комитет РФ (СКР) установил факты поставок Украине различных вооружений из 25 стран, сообщает в четверг телеграм-канал ведомства.

"В ходе следствия продолжается фиксация фактов поставок Украине вооружения странами Запада. В указанном процессе задействовано не менее 25 государств, из них 21 - члены НАТО", - говорится в сообщении.

Такие данные, отметили в ведомстве, были представлены главе СКР Александру Бастрыкину в ходе совещания, прошедшего в Геническе Херсонской области.

В число поставленного оружия и боеприпасов, по данным СКР, входят: 122-мм снаряды к РСЗО, 125-мм снаряды к танкам, 120-мм и 60-мм минометные боеприпасы, гаубицы и снаряды к ним, гранатометы, БЛА, вертолеты, танки, противотанковые управляемые ракеты NLAW, ракетные комплексы Javelin и другая техника.

"Продолжается расследование уголовного дела об участии в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников. Установлено, что в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом", - говорится в пресс-релизе.

Также, по версии ведомства, "к этой работе привлечены различные иностранные государственные органы и общественные организации".

"Часть наемников участвует в вооруженном конфликте в Донбассе с 2014 года, многие имеют боевой опыт участия в конфликтах в странах Ближнего Востока. В результате проведенной работы зафиксировано участие около тысячи наемников из 54 стран мира", - говорится в сообщении.

При этом, как считают в СКР, "наиболее активными странами в части поставки Украине живой силы являются Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва".

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