В США рассказали, как выпущенная ВСУ американская ракета попала в жилой дом

NYT: выпущенная ВСУ американская ракета сбилась с курса и попала в жилой дом

США поставляют Украине устаревшее оружие, пишет NYT. Именно поэтому в сентябре американская ракета AGM-88B HARM, выпущенная ВСУ, сбилась с курса и попала в жилой дом. Запад тратит миллиарды долларов на военную помощь Киеву, но новую технику оставляет себе.

В сентябре ракета воздушного пуска AGM-88B, предназначенная для поражения РЛС противника, ударила мимо цели и поразила жилой дом в Краматорске.

Выпущенная в сентябре украинскими военными ракета американского производства ранила троих гражданских, о чем рассказали местные жители и на что указали собранные на месте происшествия обломки. Это был тот редкий случай, когда поставленное США вооружение стало причиной потерь среди гражданского населения в длящемся уже девять месяцев конфликте.

Удар был нанесен высокоскоростной противорадиолокационной ракетой AGM-88B с истребителя. Такие снаряды применяются против РЛС и систем ПВО. По словам местных жителей, это произошло около шести часов вечера 26 сентября на востоке территорий, контролируемых Украиной, в Краматорске. Этот промышленный город в Донбассе с начала российской военной операции превратился в место постоянных ракетно-артиллерийских обстрелов.

Вооруженный конфликт на Украине с его наземными боевыми действиями затягивается. В ходе действий наносятся мощные удары с применением ракет и беспилотников, которые уничтожают важнейшие объекты критической инфраструктуры <...>. Киеву приходится делать ставку на зенитно-ракетные комплексы, часть которых ему отправляют западные союзники.

В этом месяце официальные лица из США и Польши заявили, что ракета российского производства пересекла западную границу Украины, упала на польской территории и убила двух человек. Скорее всего, отметили они, это была зенитная ракета, выпущенная Украиной в ответ на мощное воздушное нападение России.

Действия на Украине — это почти нескончаемые артиллерийские обстрелы. Иногда просто невозможно определить марку и происхождение тысяч пуль, артиллерийских снарядов и ракет, летающих на линии фронта.

Однако журналистам New York Times удалось собрать и идентифицировать металлические осколки, оставшиеся на месте падения ракеты в Краматорске. Они рассказали, куда порой попадают миллиарды долларов американской военной помощи, направляемой Украине.

"Говорят, троих ранило. Погибших нет. Удар пришелся по квартире, где никто не живет, и по соседней. Там люди пострадали", — рассказала местная жительница Ольга Васильевна, которая живет рядом с разрушенной ракетой квартирой. Очевидцы подтвердили ее рассказ: "В нашем квартале и раньше были прилеты. Теперь мы каждого шороха боимся".

Представитель украинского министерства обороны не ответил на вопросы о нанесенном ракетном ударе.

Усилия по защите украинского неба и разрушению российской системы ПВО в последние недели приобрели особую актуальность.

В этом месяце Соединенные Штаты объявили о поставке Киеву двух передвижных зенитно-ракетных комплексов NASAMS, которые производят пуски ракет, в большом количестве имеющихся у союзников Украины. В предстоящие годы Украина получит еще шесть таких систем.

Чтобы западное оружие попало в украинские военные арсеналы, порой требовалась определенная импровизация и технические хитрости. В данном случае надо было установить ракету AGM-88 на украинские МиГи советской эпохи, хотя они для нее не предназначены.

На сегодня нет задокументированных случаев умышленных ударов украинских войск по городам, которые полностью находятся под их контролем. Это говорит о том, что попавшая в дом ракета наверняка прошла мимо цели, а может быть, дала сбой. <...>

В данном случае ракета попала в верхний этаж советской пятиэтажки, взорвавшись при ударе и пробив характерное отверстие в стене здания.

В конце сентября Краматорск находился примерно в 30 километрах от того места, где украинские войска вели бои за контроль над стратегически важным железнодорожным узлом Лиман. Непонятно, почему ракета попала в жилой дом: потому что промахнулась мимо цели или потому что по какой-то причине не сработала.

Как рассказали представители военного ведомства США, нет никаких указаний на то, что российским военным на Украине удалось захватить и использовать американские противорадиолокационные ракеты HARM после того, как Штаты стали поставлять это оружие.

Почти сразу после взрыва на местном украинском Telegram-канале появились фотографии обломков, на которых видны номера изготовителя и надписи, свидетельствующие о том, что это высокоскоростная противорадиолокационная ракета американского производства AGM-88B HARM.

На следующее утро репортеры New York Times лично на месте проверили обломок, на котором был виден заводской номер электронной платы, какие используются только в AGM-88B. Эту информацию они взяли из онлайновой базы данных, которая позволяет общественности проверять сведения об государственной собственности США. На месте взрыва были и другие обломки, указывающие на то, что эта ракета — американского производства.

Ракету AGM-88 разработали в ВВС и ВМС США после войны во Вьетнаме. Создавали ее для специальных самолетов, которые выполняют задачи по уничтожению систем ПВО противника. После пуска ракета ищет определенные типы электромагнитного излучения, испускаемого РЛС, которые состоят на вооружении в частях ПВО. Далее она наводится на источник таких радиосигналов на расстоянии 50 километров, выходит на цель, а при столкновении с ней подрывает свой боезаряд с 18 килограммами взрывчатки.

Неясно, когда Пентагон начал поставлять на Украину AGM-88. Но в августе руководство американского военного ведомства признало, что украинцы применяют это оружие в бою. Это подтверждают и видео из социальных сетей.

Непонятно, какую цель должна была поразить ракета, ударившая по дому в Краматорске. Но нельзя исключать, что она не смогла найти РЛС противника, а когда у нее закончилось топливо, ракета упала на жилой дом. Если такая ракета промахивается мимо первоначальной цели, она продолжает полет и ищет другие РЛС противника.

Пентагон давно уже опустошает арсеналы устаревающих образцов вооружений, поставляя их Киеву, и иногда украинским войскам приходится воевать с изношенной боевой техникой. Один американский офицер, попросивший не называть его имя, так как он не уполномочен давать комментарии о применении этих ракет, рассказал, что попавшая в жилой дом в Краматорске AGM-88B наверняка была из старых запасов и ее заменили на более современную модель, принятую на вооружение в ВС США.

AGM-88B — это лишь один из многих видов боеприпасов, которые США и другие страны отправляют на Украину в рамках военной помощи, исчисляемой миллиардами долларов. С августа Пентагон объявил о четырех пакетах военной помощи Киеву, в которые вошли и ракеты AGM-88.

Автор: Джон Исмэй (John Ismay)