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ЦАМТО

Люксембург передает ВС Украины бронеавтомобили HMMWV

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Переданный Соединенными Штатами бронированный автомобиль HMMWV вооруженных сил Украины в Харьковской области, октябрь 2022 года
Переданный Соединенными Штатами бронированный автомобиль HMMWV вооруженных сил Украины в Харьковской области, октябрь 2022 года.
Источник изображения: социальные сети

ЦАМТО, 24 ноября. Минобороны Люксембурга 21 ноября объявило, что приняло решение о поставке ВСУ в качестве помощи дополнительных бронированных машин типа HMMWV (Hummer) с сопутствующим комплектом запасных частей.

Информацию об отправке на Украину многоцелевых бронеавтомобилей HMMWV с колесной формулой 4х4 из состава ВС Люксембурга также подтвердил на своей странице в Twitter заместитель премьер-министра Люксембурга Франсуа Бауш.

Точное количество передаваемых бронемашин не раскрывается. Известно, что на вооружении ВС Люксембурга состоит в общей сложности 42 бронеавтомобиля HUMVEE в 8 различных вариантах. Они применяются как транспортное средство для перевозки личного состава, грузов, систем вооружения, в качестве санитарной машины и т.д.

В сентябре 2022 года МО Люксембурга объявил о приобретении для вооруженных сил страны за 367 млн. евро 80 бронемашин "Игл-5" с колесной формулой 4x4 компании General Dynamics. Они заменят 42 бронеавтомобиля HMMWV (срок эксплуатации – 25 лет) и 48 бронированных разведывательных машин "Динго-2" (срок эксплуатации – 10 лет). Согласно проведенной оценке, HMMWV и "Динго-2" устарели, недостаточно защищены от современных угроз и требуют замены к 2025 году.

Основным вариантом HMMWV в составе ВС Люксембурга является M-1114, обеспечивающая перевозку 4 военнослужащих. Боевая масса машины – 5,6 т, масса полезной нагрузки – 1043 кг. ББМ оснащена 6,5-литровым дизельным двигателем Detroit Diesel мощностью 190 л.с., 4-ступенчатой автоматической коробкой передач, может развивать максимальную скорость по шоссе 100 км/ч, запас хода – 450 км. Бронирование обеспечивает защиту от обстрела 7,62-мм бронебойными боеприпасами и осколков артиллерийских снарядов. Противоминная защита защищает от взрыва мин, эквивалентом 5,4 кг тротила спереди и 1,8 кг тротила сзади.

На текущий момент Министерство обороны и ВС Люксембурга поставили или разместили заказы на поставку Украине летального и нелетального оборудования на сумму 74,4 млн. евро, что составляет более 16% оборонного бюджета Люксембурга на 2022 год. Известно, что Люксембург, в частности, поставил Украине 100 противотанковых ракетных комплексов NLAW, легкие тактические автомобили и 15 военных палаток.

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  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Украина
Продукция
HMMWV
Компании
Daimler AG
General Dynamics
Проекты
ОНД
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