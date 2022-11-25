Военный эксперт объяснил уникальность МБР «Сармат»

Военный эксперт Корнев о ракете «Сармат»: систем вооружения такого класса нет ни в одной стране мира

Редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев 24 ноября рассказал «Известиям» о российской межконтинентальной ракете «Сармат».

«Сармат» — это новейшая тяжелая жидкостная межконтинентальная ракета. Систем вооружения такого класса нет ни в одной стране мира, кроме России. Особенность «Сармата» — он может забрасывать около 10 т. Такие энергетические возможности позволяют наносить удар большим количеством обычных боевых баллистических блоков, как по прямым траекториям, так и в облет земного шара», — сказал эксперт.

Он отметил, что предполагается, что ракета может стать носителем гиперзвуковых блоков типа 4202, которые используются на ракетном комплексе «Авангард».

«Можно предположить, что «Сармат» сможет нести от трех до пяти таких блоков. Сейчас мы ждем продолжения летных испытаний «Сармата». На данный момент был выполнен только один пуск — это случилось 20 апреля этого года», — сказал эксперт.

По словам Корнева, согласно официальным заявлениям, которые были сделаны в этом году, первые образцы ракеты «Сармат» должны встать на боевое дежурстве до конца этого года.

«Их получит ракетный полк в Ужуре в Красноярском крае. Там «Сарматами» постепенно будут заменять другие наши тяжелые жидкостные ракеты — «Воеводы». Этот процесс продлится несколько лет. Мы можем только предположить, что на замещение группировки «Воевод» на «Сарматы» уйдет от трех до пяти лет», — заключил эксперт.

Накануне гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь сообщил, что в России запустили серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». По словам Дегтяря, «Сармат» поможет основательно укрепить оборонный потенциал России. На ближайшие 40–50 лет комплекс станет надежной защитой для государства, фактором ядерного сдерживания и гарантией мира.

18 ноября командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев рассказал об успешном завершении летных испытаний ракетного комплекса «Сармат». Тестовые пуски проводились для последующего расширения арсенала вооруженных сил современными орудиями.

До этого, 20 апреля, Россия впервые впервые запустила «Сармат» в рамках программы государственных испытаний, после завершения которой комплекс будет передан РВСН. Пуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что аналогов «Сармата» не существует. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, а также безопасность страны при возникновении внешних угроз.