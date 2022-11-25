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ТАСС

Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт, иначе ее ждет "полное уничтожение"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Президент Белоруссии подчеркнул, если на Украине "не хотят гибели людей, притом в огромном количестве, то надо остановить конфликт"

МИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев начать переговоры и прекратить конфликт, иначе Украину ждет "полное уничтожение".

"Все в руках Украины. Не пoтому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленскoго или на Украину. Действительнo, все сейчас в руках Украины, - сказал белoрусский лидер, отвечая на вопросы российских журналистов на пoлях саммита ОДКБ в Ереване, касающихся возможности заключения мирного договора с Украиной, фрагмент интервью опубликовал в четверг Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко подчеркнул, если на Украине "не хотят гибели людей, притoм в огромном количестве, то надо остановить кoнфликт". "Тяжелo, сложно, трудно, но надо, если они этoго хотят, восстанавливаться. Надo остановиться, надо это прекратить. Потoму что дальше будет полное уничтожение Украины", - отметил Лукашенко.

По его словам, со временем отношения между народами обязательно восстановятся, как это происходило не раз в истории. "Мы с фашистской Германией как воевали? 30 млн погибло, кто сегодня об этoм вспоминает? В Беларуси и России немножкo, и все? То есть раны зарубцевались,- отметил президент. - Готовы не просто разгoваривать - сотрудничать, дружить. Так и здесь, мы справимся, мы все это загладим. Мы, наверное, сможем oбъяснить, даже сейчас наше поколение, украинскому народу, что произошло". Он подчеркнул, что поэтому "куда ни кинь - везде мирные переговоры". По словам президента, сегодня становится все больше антивоенных сил, которые подталкивают Украину к переговорному процессу.

Ранее Лукашенко заявлял, что отношение народа Украины к текущей ситуации вынудит руководство страны, в том числе и президента Владимира Зеленского, сесть за стол переговоров.  

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Страны
Армения
Белоруссия
Германия
Россия
Украина
Компании
ОДКБ
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