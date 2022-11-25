Войти
Lenta.ru

Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта

337
0
0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: lenta.ru

Президент Владимир Путин заявил, что России надо наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ) президент РФ призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. «По некоторым направлениям в этой области мы идем на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия», — подчеркнул Путин.

По словам президента, достижения в области искусственного интеллекта во многом будут определять, какое место в дальнейшем Россия будет занимать в мире. «Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идет просто ожесточенное», — заметил Владимир Путин.

Кроме того, президент России поручил создать новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники с мерами господдержки этих разработок.

Также президент поблагодарил специалистов, работающих в сфере ИИ. «Пользуясь возможностью, хотел бы сказать огромное спасибо отечественным исследователям, которые не так давно начали свой путь в науке, но уже формируют технологический потенциал нашей страны», — отметил Путин.

Во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» Владимир Путин заявил, что для цифровизации любой сферы сначала нужно навести порядок в ней. В противном случае, «если оцифровать хаос, то получится цифровой хаос», предупредил президент.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
AI
Похожие новости
05.11.2021
Путин о перспективах технологического развития и оснащения Вооружённых Сил России
30.08.2021
Броня крепка, зубы дронов, вертолеты на веревочке
19.04.2021
Разработка перспективной Государственной программы вооружений на период с 2024 по 2033 годы
11.12.2019
Какой флот строит Россия и для чего
06.12.2019
Владимир Путин провел совещание по вопросам, связанным с применением высоких технологий на флоте
05.12.2019
Путин заявил, что США планируют боевые операции в космосе
08.02.2018
Военные новости: беспилотные корабли и искусственный интеллект новой холодной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 21:07
  • 38582
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.11 20:31
  • 1
США могут выкупить у Греции российское оружие и передать его Украине
  • 25.11 20:11
  • 1
Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
  • 25.11 18:53
  • 2
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 25.11 17:32
  • 2
В России рассказали о новых задачах береговых ракетных комплексов
  • 25.11 15:45
  • 0
Жизнями украинцев Зеленский пытается продлить свое политическое долголетие
  • 25.11 12:32
  • 5
Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет
  • 25.11 12:30
  • 2
Воины-освободители уничтожили украинский модернизированный "Ураган"
  • 25.11 12:29
  • 4
Путин заявил о необходимости увеличить объемы и качество военной техники
  • 25.11 11:40
  • 1
Военкор прокомментировал уничтожение американских гаубиц ВСУ с помощью взаимодействия БПЛА и артиллерии
  • 25.11 07:37
  • 3
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 25.11 06:57
  • 1
Захарова: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине
  • 25.11 03:04
  • 2
Глава «Ростеха» заявил об опережении графика в рамках гособоронзаказа
  • 25.11 03:01
  • 4
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 25.11 02:56
  • 2
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой