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Ростех

Ростех впервые показал киберфизиологическую платформу контроля производства

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые представил киберфизиологическую платформу контроля производства CyberPAS на выставке «Электроника России». Разработка на основе технологии машинного зрения позволяет минимизировать вероятность ошибок и влияние человеческого фактора на производственный процесс. При использовании системы можно увеличить выработку на одного сотрудника минимум на 5% в год и сократить себестоимость изделий.

Система CyberPAS – «Цифровой персональный ассистент» – помогает контролировать ручную работу персонала на производстве. Она агрегирует информацию о параметрах технологического процесса, анализирует и строит прогнозы на основе больших данных.

Аппаратная часть платформы включает видеокамеру, которая определяет наличие средств индивидуальной защиты у работника и фиксирует последовательность действий во время сборки. Также система содержит датчики, измеряющие пульс сотрудника, температуру и влажность в помещении. Помимо этого, в комплекс входит планшет, отображающий технологию процесса и чек-листы.

«Машина не всегда может заменить человека, но практически всегда способна помочь ему в работе. В любом производстве ручной труд должен выполняться четко по инструкции, чтобы избежать брака и различных эксцессов. Контролировать действия персонала на соответствие техдокументации помогает киберфизиологическая платформа «Росэлектроники». Она следит за рабочими манипуляциями, дает работнику предписания. Если он что-то делает не так, то система просто не дает двигаться дальше, добиваясь тем самым точного выполнения всех действий. Таким образом, при минимизации влияния человеческого фактора снижается количество ошибок и, как следствие, сокращаются издержки», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Платформа CyberPAS разработана НПП «Алмаз» холдинга «Росэлектроника». На сегодняшний день при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) предприятие освоило серийное производство базового комплекта платформы и реализовало пилотный проект системы на базе собственных производственных подразделений.

«Опыт применения CyberPAS показал, что решение позволяет уменьшить количество брака, сократить время цикла изготовления продукции, повысить квалификацию персонала и одновременно снизить нагрузку на работника. В результате выработка на одного сотрудника увеличивается минимум на 5% в год, а себестоимость изделий сокращается. Сегодня мы готовы оснастить нашим оборудованием рабочие места на других предприятиях промышленности. Функционал ПО и набор датчиков варьируются в зависимости от задач заказчика», – рассказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.

Рабочее место, оборудованное системой CyberPAS, демонстрируется на выставке «Электроника России», которая проходит в международном выставочном центре «Крокус Экспо» с 22 по 24 ноября.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз НПП
Ростех
Росэлектроника
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