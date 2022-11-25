Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на севере Сирии и зерновую сделку

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МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром реализацию зерновой сделки и ситуацию на севере Сирии. Об этом в четверг сообщили в российском военном ведомстве.

"По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации "черноморской инициативы", - говорится в сообщении.