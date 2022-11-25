В СГБ Азербайджана обвинили спецслужбы Ирана в «разведывательно-подрывной деятельности»

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В службе госбезопасности Азербайджана обвинили спецслужбы Ирана в разведывательно-подрывной деятельности, которые те якобы проводят по отношению к Баку. Об этом накануне заявил заместитель начальника ведомства генерал Джейхун Шадлинский, пишут азербайджанские СМИ.

Сообщается, что, выступая на конференции «Опыт Отечественной войны», Шадлинский заявил о неких решительных мерах, которые принимаются в ответ на «иранские посягательства». В то же время, он не пояснил, о чем именно идет речь.

Стоит отметить, что несмотря на соседство Азербайджана и Ирана, а также по сути общую религию (в большинстве своем граждане этих государств исповедуют шиитское направление Ислама), отношения между странами сложились крайне непростые.

Одной из главных причин противоречий является этническая. Население современного Ирана почти на треть состоит из этнических азербайджанцев. В свою очередь, Баку постоянно обвиняет Тегеран в их принудительной «персизации».

Еще одним поводом для противоречий является Турция. Внешняя политика Баку направлена на сближение с Анкарой, с которой, в свою очередь, у Тегерана довольно «натянутые» отношения. Как Турция, так и Иран борются за влияние на Ближнем Востоке, но при этом находятся «по разную сторону баррикад».

Наконец, Баку регулярно обвиняет Тегеран в поддержке Армении, с которой у Азербайджана уже много лет продолжается тлеющий конфликт за территорию Нагорного Карабаха.

В целом, как считают многие эксперты, отношения Азербайджана и Ирана напряженные, но не настолько, чтобы привести к крупному вооруженному конфликту. Вот страны и ограничиваются «разведывательно-подрывной деятельностью», взаимными обвинениями и демонстрацией силы в ходе проведения учений на приграничных территориях.