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ЦАМТО

Lockheed Martin завершила сборку первого истребителя F-16 в версии Блок.70

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Изображение истребителя Lockheed Martin F-16D Block 70 для Иордании
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16D Block 70 для Иордании.
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 24 ноября. Компания Lockheed Martin 21 ноября опубликовала фотографии первого собранного многоцелевого истребителя F-16D Блок.70, который будет поставлен Военно-воздушным силам Бахрейна.

Как отмечает Scramble Magazine, представленный F-16D с серийным номером 1611 является первым серийным самолетом последней версии "Блок.70/72", построенным на предприятии Lockheed Martin в Гринвилле (шт.Южная Каролина). До конца этого десятилетия планируется произвести, как минимум, 128 самолетов в данной модификации.

Новый двухместный самолет в ближайшее время пройдет предварительные наземные испытания, первый полет намечен на начало 2023 года. Затем, в первом квартале следующего года, он будет передан Министерству обороны США и отправлен на авиабазу "Эдвардс" (шт.Калифорния), где пройдет обучение группа летчиков ВВС Бахрейна.

По словам представителя Lockheed Martin, темпы производства на мощностях в Гринвилле самолетов Блок.70 значительно возрастут в 2023 ф.г. и составят четыре самолета в месяц.

Контракт на истребители версий Блок.70/72 на текущий момент заключили пять стран: Бахрейн, Словакия, Болгария, Тайвань и "еще одна" страна (прим.ЦАМТО: возможно, Марокко). Иордания также подписала письмо с предложением и принятии предложения на покупку восьми самолетов, после чего общий потенциальный экспортный пакет заказов составил 136 ед.

Lockheed Martin переместила производственную линию F-16 в Южную Каролину из Форт-Уэрта (шт.Техас) в 2019 году, чтобы освободить место для расширения производства F-35 "Лайтнинг-2". Помимо производства новых F-16, завод в Гринвилле занимается модификацией и переоснащением предыдущих моделей F-16. Например, модернизацию до конфигурации Блок.70/72 пройдут марокканские F-16C/D Блок.50/52.

Как уже сообщал ЦАМТО, 8 сентября 2017 года Госдепартамент США одобрил поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" 19 истребителей F-16V "Вайпер" (F-16C/D Блок.70), а также связанных с контрактом оборудования, запчастей и услуг поддержки общей стоимостью в 2,785 млрд. долл. Одновременно Госдепартамент США одобрил модернизацию имеющихся на вооружении ВВС Бахрейна 20 истребителей F-16 Блок.40 к конфигурации F-16V. Полная стоимость этого проекта была оценена в 1,082 млрд. долл.

Первый контракт на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 многоцелевых истребителей F-16V (10 F-16C Блок.70 и 6 F-16D Блок.70) для ВВС Бахрейна командование ВВС США подписало с корпорацией Lockheed Martin 22 июня 2018 года. Его стоимость составила 1,125 млрд. долл.

Бахрейн стал первой страной в мире, которая заказала усовершенствованную версию F-16 Блок.70.

В мае 2019 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" различного вооружения для истребителей F-16 Блок.70/F-16V, а также связанных вспомогательных средств и оборудования. Полная стоимость продажи была оценена в 750 млн. долл.

К сборке первых F-16 Блок.70 Lockheed Martin приступила в декабре 2019 года. Первая партия из четырех самолетов, как ожидается, будет поставлена Бахрейну в первой половине 2024 года. Задержка связана с логистическими проблемами, вызванными пандемией COVID-19. Аналогичные проблемы отмечаются с заказом F-16 для ВВС Болгарии (задержка на два года).

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Страны
Бахрейн
Болгария
Иордания
Марокко
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F-35
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