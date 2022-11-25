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ТАСС

Захарова: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, растет число специалистов альянса, участвующих в конфликте со стороны Киева

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все больше фактов говорят о том, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО, растет число специалистов альянса, участвующих в конфликте со стороны Киева. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинская армия давно и полностью зависит от поставок западного оружия, разведданных, инструкторов и наемников. Она просто является инструментом, - сказала дипломат. - Появляется все больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО. Все большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и вооруженных сил Украины".

Захарова отметила, что режим президента Украины Владимира Зеленского не раздумывая выполняет все, что ему диктует Запад, а именно - "продолжение боевых действий до победного конца и до последнего украинца". "Он готов жертвовать жизнями и судьбами своих граждан, лишь бы не прекращалась финансовая и военная помощь, без которой киевские власти не продержались бы и дня", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, все происходящее является еще и "ширмой для финансовых махинаций Белого дома". "Чтобы еще сильнее втянуть НАТО в конфликт, чтобы еще больше денег и возможностей выделялось и поставлялось, режим Зеленского сознательно идет на опасные провокации, на экстремизм, внедряя все больше и больше элементы террористической деятельности в свои акции", - добавила Захарова. 

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
25.11.2022 06:57
Цитата, q
В результате успешных действий ВС РФ личный состав ВСУ в этом районе был серьезно деморализован, и в Артемовск прибыли подразделения американской ЧВК «Моцарт», главой которой является полковник американской морской пехоты в отставке Эндрю Милберн. Вполне возможно, под начало наемников из США будут отданы оставшиеся в живых военнослужащие 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины. С начала лета и по ноябрь бригада сильно уменьшилась в численности и может быть расформирована.
Очевидно, что в ближайшее время Бахмут станет точкой жесткого противостояния двух частных военных компаний – российской «Вагнер» и американской «Моцарт».

Источник: https://fine-news.ru/protivostoyanie-dvuh-chvk-v-artyomovsk-pribyli-nayomniki-iz-ssha
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