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ИноСМИ

США могут выкупить у Греции российское оружие и передать его Украине

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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Ясько

США предлагают Греции отказаться от российских зенитных ракетных систем С-300 и комплексов ПВО "Тор-М1" в пользу Украины, и заменить их западными системами ПВО, считает руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

В среду греческая газета "Катимерини" сообщила, что предложение США было предварительно одобрено Грецией.

"Речь идет именно о том, чтобы греческие вооруженные силы передали соответствующие российские системы Украине через США", - заявил Коротченко РИА Новости в четверг.

При этом Афины не поставляют Украине данные системы напрямую Киеву из-за лицензионному соглашению, по которому Греция не может экспортировать вооружение третьим странам без разрешения Москвы.

США уже неоднократно применяли подобную схему поставок оружия на Украину, когда советские и российские вооружения меняются на западные системы и поставляются Киеву. Греция, считает эксперт, согласится с таким подходом, ведь Афины сегодня не вляются партнером России и, являясь членом НАТО, пойдут на американские условия без противодействия Москвы.

"Надо исходит из худших сценариев. Кроме дипломатических протестов [России не будет] ничего", - добавил эксперт.

Греческая армия имеет на вооружении российские комплексы С-300 и "Тор-М1", "Оса-АКМ", "Корнет", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", боевые машины пехоты.

Ранее Греция уже обменяла 40 советских БМП-1 на немецкие БМП Marder.

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Страны
Греция
Россия
США
Украина
Продукция
БМП-1
Оса-АКМ
С-300
Тор-М1
Проекты
NATO
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
25.11.2022 20:31
нельзя вобще продавать любое оружие иначе его могут выкупить российское вооружения будет воевать на стороне противника вот это абсурд зенитная ракетная система С-300  сбивает самолет су 34
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