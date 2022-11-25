США могут выкупить у Греции российское оружие и передать его Украине

США предлагают Греции отказаться от российских зенитных ракетных систем С-300 и комплексов ПВО "Тор-М1" в пользу Украины, и заменить их западными системами ПВО, считает руководитель Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

В среду греческая газета "Катимерини" сообщила, что предложение США было предварительно одобрено Грецией.

"Речь идет именно о том, чтобы греческие вооруженные силы передали соответствующие российские системы Украине через США", - заявил Коротченко РИА Новости в четверг.

При этом Афины не поставляют Украине данные системы напрямую Киеву из-за лицензионному соглашению, по которому Греция не может экспортировать вооружение третьим странам без разрешения Москвы.

США уже неоднократно применяли подобную схему поставок оружия на Украину, когда советские и российские вооружения меняются на западные системы и поставляются Киеву. Греция, считает эксперт, согласится с таким подходом, ведь Афины сегодня не вляются партнером России и, являясь членом НАТО, пойдут на американские условия без противодействия Москвы.

"Надо исходит из худших сценариев. Кроме дипломатических протестов [России не будет] ничего", - добавил эксперт.

Греческая армия имеет на вооружении российские комплексы С-300 и "Тор-М1", "Оса-АКМ", "Корнет", десантные корабли на воздушной подушке "Зубр", боевые машины пехоты.

Ранее Греция уже обменяла 40 советских БМП-1 на немецкие БМП Marder.