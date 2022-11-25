Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС

Лихачев: почти все ЛЭП на Запорожской АЭС разрушены, Украина не дает их восстанавливать

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.

В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.

"Практически все линии электропередачи разрушены. И, к сожалению, вооруженные силы Украины не дают возможности их восстанавливать", — подчеркнул глава компании.

Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПосле двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

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После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

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Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРемонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

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Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭлектростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

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Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗамгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

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Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкФрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

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Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

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Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкС марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко

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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкУкраинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

1 из 10

После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

2 из 10

Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

3 из 10

Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

4 из 10

Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

5 из 10

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

6 из 10

Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

7 из 10

Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

8 из 10

На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

9 из 10

С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

10 из 10

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Перейти в медиабанк

На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава Росатома.

В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.