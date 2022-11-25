Глава "Росатома" заявил, что Украина не дает восстанавливать ЛЭП на ЗАЭС

Лихачев: почти все ЛЭП на Запорожской АЭС разрушены, Украина не дает их восстанавливать
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Действия Киева не позволяют начать восстановление разрушенных ЛЭП на Запорожской АЭС, сообщил руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.
В относительно стабильном состоянии находится только одна линия электропередачи.
Лихачев назвал главной задачей дать альтернативную возможность электроснабжения станции вне зависимости от боевых действий. Он обсуждал этот вопрос с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"Безрассудно и прискорбно": последствия обстрелов Запорожской АЭС© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПосле двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
1 из 10
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
2 из 10
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкРемонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
3 из 10
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЭлектростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
4 из 10
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗамгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
5 из 10
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкФрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
6 из 10
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
7 из 10
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкНа станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
8 из 10
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкС марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
9 из 10
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкУкраинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
10 из 10
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 10
После двух относительно спокойных месяцев Запорожская атомная станция подверглась массированным ударам со стороны ВСУ.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
2 из 10
Сотрудники "Росатома" насчитали на территории более 20 попаданий крупнокалиберных орудий.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
3 из 10
Ремонтные бригады устраняют последствия обстрела ЗАЭС.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 10
Электростанция в очередной раз потеряла доступ к внешнему электроснабжению и полагается на аварийные дизельные генераторы.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
5 из 10
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло назвала обстрел "безрассудным и прискорбным".
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
6 из 10
Фрагмент от разорвавшегося снаряда после недавних обстрелов станции со стороны ВСУ.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
7 из 10
Запорожская АЭС, расположенная рядом с городом Энергодар, — самая крупная в Европе.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
8 из 10
На станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по гигаватту.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
9 из 10
С марта АЭС охраняют российские военные. Они следят за тем, чтобы не было утечек ядерных и радиоактивных материалов.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 10
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и прилегающую к городу атомную станцию.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
На Запорожской АЭС есть система собственного энергообеспечения, в холодном режиме ее можно держать в относительно безопасном состоянии, но эта мера тоже уязвима, особенно когда по станции ведется прямой прицельный огонь, уточнил глава Росатома.
В минувшие выходные — впервые с конца сентября — украинские войска нанесли массированный удар по станции, выпустив более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Поздно вечером в среду в МАГАТЭ сообщили, что станция в очередной раз отключена от внешнего электроснабжения и запитана от дизель-генераторов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.
С марта ЗАЭС находится под охраной российских военных. Как подчеркивали в МИД, это необходимо, чтобы избежать утечек ядерных и радиоактивных материалов.