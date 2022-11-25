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ТАСС

МО РФ: найденные в ходе СВО документы свидетельствуют о подготовке к применению биооружия

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Биолаборатория
Биолаборатория.
Источник изображения: watershedgroup.com

По словам начальника НИЦ химических и биологических угроз ведомства Дмитрия Поклонского, характер проводимых там работ часто не соответствовал актуальным проблемам здравоохранения

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Документы, полученные в ходе проведения специальной военной операции на Украине, подтверждают проведение в этой стране работ для подготовки к применению биологического оружия. Об этом в четверг заявил начальник Научно-исследовательского центра химических и биологических угроз Минобороны РФ Дмитрий Поклонский на пресс-конференции в преддверии девятой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

"Были получены акты проверки коллекции микроорганизмов, которые свидетельствуют о накоплении патогенных материалов в необоснованных количествах. Документы, подтверждающие заинтересованность в приобретении беспилотных средств доставки, которые могут быть использованы для применения биологического оружия. С учетом нетранспарентного характера работ и отсутствия каких-либо аргументированных ответов со стороны США и Украины мы, конечно же, рассматриваем полученные документы, как доказательство нарушения статьи 1.4 Конвенции", - заявил Поклонский.

По его словам, документы, которые были получены в ходе спецоперации, в том числе отчеты Управления по снижению угрозы Минобороны США свидетельствуют, что характер проводимых там работ часто не соответствовал актуальным проблемам здравоохранения. "В ряде случаев изучались возбудители инфекционных болезней, которые никогда не фиксировались на территории Украины", - добавил Поклонский.

Он также подчеркнул, что сам факт существования на Украине биолабораторий, которые финансируются американским военным ведомством, не оспаривается ни Вашингтоном, ни Киевом. "Он подтвержден договором 2005 года между Минобороны США и Министерством здравоохранения Украины. Гораздо больше вопросов вызывает характер исследований, которые проводятся в данных биолабораториях, и то, как эти исследования соотносятся с требованиями Конвенции", - отметил начальник центра химических и биологических угроз. 

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