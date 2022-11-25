Атака дронов. В чем уникальность российских беспилотников, принимающих участие в СВО

23 ноября стало известно о применении в специальной военной операции на Украине российских беспилотных летательных аппаратов "Москит", предназначенных для ведения воздушной радиоэлектронной и оптико-электронной разведки. Ранее в сообщениях Минобороны говорилось об успешной работе в зоне СВО дронов-камикадзе "Ланцет", уничтоживших украинский зенитный ракетный комплекс "Бук" и две американские гаубицы. Подробнее о российских БПЛА, задействованных в СВО, — в материале ТАСС

"Москит"

На кадрах видеоролика, распространенного Минобороны России, видна пусковая установка, которую военнослужащие оперативно устанавливают на боевых позициях Центрального военного округа. Через несколько секунд с нее взлетает беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Москит", созданный для подавления каналов управления и передачи данных противника.

"Данные типы беспилотников предназначены для ведения воздушной радиоэлектронной и оптико-электронной разведки, вскрытия абонентских терминалов сотовой связи противника и их блокирования. В зоне СВО расчетом комплекса вскрыты позиции вооруженных формирований Украины — корректировщиков огня артиллерии, авианаводчиков, а также диверсионно-разведывательных групп противника. Также вскрываем источники радиоизлучения, определяем их местоположение и передаем координаты группам огневого поражения", — говорит оператор БПЛА с позывным Француз.

БПЛА "Москит". Источник: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на российское оборонное ведомство, расчеты модифицированных беспилотных комплексов "Москит" выполнены на базе отечественных БПЛА "Орлан-10" и оснащены дополнительными радиоэлектронными модулями.

"Это мобильное средство радиоэлектронной борьбы военнослужащие ЦВО применяют в районах боевого соприкосновения для затруднения процесса оперативного планирования и управления войсками противника, воздействуя на узлы связи командных пунктов националистов, находящихся на значительном удалении от фронта. Кроме того, оператор полезной нагрузки БПЛА "Москит", переключаясь между радиоэлектронным и видеооборудованием, способен вести воздушную разведку и корректировать удары артиллерии", — пояснили в Минобороны.

"Ланцет" и "Куб"

Хорошо зарекомендовал себя в боях с украинской армией и дрон-камикадзе "Ланцет", который способен не только самостоятельно осуществлять разведку, но и атаковать цель. 29 октября Минобороны России показало кадры уничтожения "Ланцетом" самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и двух американских гаубиц М777 в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области.

Дрон-камикадзе "Ланцет". Источник: Антон Новодережкин/ ТАСС

По данным государственной корпорации "Ростех", в которую входит производитель БПЛА, компания Zala, ударный беспилотник можно отнести к оружию последнего поколения — барражирующим боеприпасам.

"Это аппарат с интегрированной боевой частью, способный совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете. Способность таких беспилотников долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара ("барражировать" по терминологии боевой авиации), стала источником соответствующего названия — "барражирующие боеприпасы". Также встречается термин "зависающие боеприпасы" или еще проще — "дрон-камикадзе", говорится в справочных материалах Ростеха.

По данным производителя, в настоящее время аппараты, несущие барражирующие боеприпасы, — один из самых перспективных и эффективных видов высокоточного вооружения. Благодаря им цель поражается гораздо быстрее — ждать подлета боевых самолетов, чтобы нанести удар по противнику, не нужно.

Также среди преимуществ таких БПЛА отмечается высокая скрытность от традиционных средств ПВО. Небольшие пластиковые дроны не отражают радиосигнал, и их весьма трудно обнаружить с помощью обычных радаров.

По данным из сопроводительных материалов компании Zala, "Ланцет" имеет несколько типов систем наведения: координатный, с помощью оптико-электронных средств и комбинированный. Кроме того, беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения.

Также этой осенью поступали данные об использовании в специальной военной операции ударного беспилотника "Куб" — еще одного носителя барражирующего боеприпаса, созданного компанией Zala.

Ударный БПЛА "Куб". Источник: ТАСС/Новодережкин Антон

В опубликованном 23 ноября интервью ТАСС главы Ростеха Сергея Чемезова говорится, что "Ланцет" и "Куб" сегодня успешно справляются с задачами в зоне СВО, а вскоре к ним должен примкнуть еще один аппарат — тяжелый беспилотник "Охотник", над которым работают инженеры ОКБ Сухого и концерн "Радиоэлектронные технологии".

Тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Источник: https://rostec.ru/

Как ранее сообщал ТАСС, БПЛА C-70 "Охотник" выполнен по стелс-технологиям, на принципах летающего крыла, с размахом 19 м, длиной — 14 и взлетным весом 25 т. "Охотник" сможет поднять до 3 т вооружения и летать на расстояние до 5 тыс. км со скоростью не менее 1 тыс. км/ч.

"Орлан" на охоте

Российский многофункциональный беспилотник "Орлан-10" в спецоперации на Украине помогает искать цели для авиации и артиллерии. Дроны этого типа оборудованы самой современной оптикой и тепловизорами, способными обнаружить врага в любое время суток.

Также "Орланы" могут перехватывать переговоры и снимать на установленную на БПЛА камеру районы дислокации противника. Кроме этого, аппараты способны отправлять на телефоны в радиусе нескольких километров СМС с призывами сложить оружие.

Военнослужащий заправляет топливом беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Превосходные качества наводчика "Орлан" показал в 2021 году на полигоне "Уралвагонзавода" (входит в Ростех) в Нижнем Тагиле. Дуэту из беспилотника и самоходной гаубицы "Мста-С" удалось поразить цель на максимальной дистанции 40 км.

Школа пилотов

В середине ноября компания Zala сообщила о разработке специального тренажера по управлению БПЛА "Ланцет" и "Куб". По данным производителя беспилотников, прибор в точности похож на пульт управления ударным дроном. С помощью специального программного обеспечения на тренажере можно моделировать различные варианты применения БПЛА с несколькими уровнями сложности. Также с помощью симулятора можно научиться управлять сразу несколькими аппаратами, причем в любую погоду.

Спецоперация на Украине показала, что навыки оператора военного беспилотника становятся все более востребованными. Сегодня специальные курсы длительностью от трех до 14 дней предлагают несколько российских компаний. В программу обучения входит теория, виртуальные полеты на симуляторах и практика, включающая реальные самостоятельные полеты.

Кроме этого, подготовка пилотов военных дронов идет и в специализированных центрах Минобороны России, таких как 924-й Государственный центр беспилотной авиации. Здесь же обучают и обслуживающий персонал, который по примеру авиационных техников будет готовить БПЛА к полетам.

Подготовил Василий Кучушев